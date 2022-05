Eurovision 2022, vince l’Ucraina: flop Mahmood & Blanco, la classifica

By

Come da pronostico l’Ucraina ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022 che si è tenuto a Torino, condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. I Kalush Orchestra hanno trionfato grazie alla canzone Stefania. Il brano è nato come dedica alla madre del cantante Oleh Psyuk ma poi è diventato, con l’invasione russa dello scorso febbraio, un inno alla pace e alle radici ucraine. Il pezzo è riuscito ad avere la meglio soprattutto grazie al televoto: ben 439 punti che hanno permesso alla band di primeggiare e battere Regno Unito, Spagna e Svezia.

Terza vittoria per l’Ucraina all’Eurovision

Per l’Ucraina si tratta della terza vittoria all’ESC. Poco prima della finale il presidente ucraino Zelensky aveva invitato tutti gli europei a votare i Kalush Orchestra per dare un segnale forte nel bel mezzo del conflitto con la Russia. Quest’ultima, va ricordato, è stata esclusa dalla competizione dopo l’invasione a Kiev. Una delle tante sanzioni europee che hanno colpito il Paese di Putin.

Dopo aver raggiunto il primo posto in classifica i Kalush Orchestra hanno voluto lanciare un messaggio di pace, affinché la guerra possa finire presto e venga così data la possibilità di organizzare il prossimo Eurovision Song Contest in Ucraina. L’ultima volta è stata nel 2017 a Kiev: per l’Italia gareggiava Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma, che si è piazzato nella Top 10.

Delusione per Mahmood e Blanco all’ESC 2022

Se la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision 2022 non stupisce più di tanto era inatteso il risultato ottenuto da Mahmood e Blanco. I rappresentanti dell’Italia, vincitori del Festival di Sanremo 2022, erano tra i favoriti ma la loro Brividi non è andata oltre il sesto posto. Nel 2019 il cantante italo-egiziano si era classificato al secondo posto con Soldi. Al televoto la coppia ha ottenuto 110 punti mentre ha ricevuto 12 punti dalla giuria di qualità di Albania e Slovenia.

Di seguito la classifica completa:

1. Ucraina

2. Regno Unito

3. Spagna

4. Svezia

5. Serbia

6. Italia

7. Moldavia

8. Grecia

9. Portogallo

10. Norvegia

11. Paesi Bassi

12. Polonia

13. Estonia

14. Lituania

15. Australia

16. Azerbaijan

17. Svizzera

18. Romania

19. Belgio

20. Armenia

21. Finlandia

22. Repubblica Ceca

23. Islanda

24. Francia

25. Germania