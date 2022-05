Ambra Angiolini archivia Allegri: beccata mentre bacia un altro uomo!

Nuovo amore per la conduttrice e attrice, che ha sofferto molto per la fine della relazione con l’allenatore della Juve

Bye, bye Max Allegri! Ambra Angiolini ha definitivamente archiviato il rapporto con l’ex calciatore oggi allenatore della Juventus. Un rapporto durato quasi cinque anni e terminato, a quanto pare, con l’ombra di un tradimento da parte di lui. Una fine che lo scorso ottobre ha fatto parecchio clamore. Con l’arrivo della primavera l’ex ragazza di Non è la Rai ha voltato pagina e oggi è stata beccata in teneri atteggiamenti con un altro uomo.

L’attrice e conduttrice, nonché nuova giurata di X Factor, è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna a Roma, alle prese con un dolce aperitivo. Nelle immagini Ambra scherza e sorride al suo cavaliere, al quale subito dopo dà un bacio appassionato. Al momento è ignota l’identità del nuovo fidanzato dell’Angiolini. Nelle foto i due sembrano molto presi l’uno dall’altra e dopo una chiacchierata occhi negli occhi si dirigono verso l’abitazione dell’artista.

A varcare per prima il portone è lei, poi arriva lui che porta due pesanti confezioni di acqua minerale. Un gesto gentile che mostra già una certa quotidianità per la nuova coppia. Per ora Ambra Angiolini non ha proferito parola sulla questione: la 45enne è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Stavolta sarà quella giusta?

Il passato sentimentale di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha avuto una lunga e importante storia d’amore con Francesco Renga. L’ex ragazzina prodigio e il cantante bresciano si sono amati per tanto tempo, dal 2004 al 2015, senza mai convolare a nozze. Renga e Ambra hanno avuto due figli, ormai grandi: Jolanda, 18 anni, e Leonardo, 16.

Successivamente l’Angiolini è stata legata al modello e fotografo Lorenzo Quaglia ma è durata a malapena un anno. Nel 2017 è avvenuto a Torino, grazie ad amici in comune, l’incontro con Massimiliano Allegri. Una liaison solida, con progetti importanti all’orizzonte come il matrimonio.

Poi, a un passo dalla convivenza, la coppia è scoppiata. Ignoti i motivi della rottura anche se più di qualcuno ha parlato di un presunto tradimento da parte del tecnico bianconero. Quest’ultimo ha sempre preferito evitare le domande scomode su Ambra Angiolini.