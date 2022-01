Allegri, cori pro Ambra Angiolini a Roma: così ha reagito l’allenatore

Massimiliano Allegri ha seguito la partita Roma – Juventus (disputatasi domenica 9 gennaio 2022) dalle tribune dello stadio Olimpico. L’allenatore, causa squalifica, non ha potuto essere in panchina per dare direttive da vicino ai suoi giocatori che sono stati protagonisti di una strabiliante rimonta. Perdevano 3 a 1 e sono riusciti a ribaltare il match, conclusosi 3 a 4. Il ‘Conte Max’ ha gongolato. Ma non tutto è filato liscio sugli spalti visto che il commissario tecnico livornese è stato accolto con sarcasmo dai tifosi giallorossi che hanno dedicato dei cori ad Ambra Angiolini. Esatto, proprio la conduttrice e attrice con cui Allegri ha avuto una lunga love story, naufragata nei mesi scorsi (si mormora che lui l’abbia tradita in diverse occasioni).

Quando Allegri ha messo piede in tribuna autorità all’Olimpico è stato accolto da qualche tifoso juventino che gli ha chiesto un autografo. Ma soprattutto è stata accolto dai fan della Roma che non sono stati così teneri. Infatti hanno lanciato un coro sfottò, inneggiando il nome di Ambra Angiolini, ex starlette di Non è la Rai ed oggi brillante e affermata attrice cinematografica e conduttrice radiofonico-televisiva.

Il ‘Conte Max’, che da anni frequenta gli stadi e ne ha sentite di tutte, probabilmente si aspettava ogni tipo di pernacchia da parte del tifo avversario ma non che venisse menzionata la sua ex compagna, con la quale ha avuto un addio alquanto burrascoso. Invece è ciò che è accaduto. Ma come ha reagito il livornese al coro pro Angiolini? Non si è scomposto e, scortatissimo, ha tirato dritto con passo spedito, andando a posizionarsi in tribuna autorità, nel posto assegnatogli. Nessun gesto inconsulto alle provocazioni e bocca cucitissima.

D’altra parte Allegri non ha mai parlato pubblicamente del naufragio sentimentale con Ambra. Nel corso di una conferenza stampa di una partita della Juventus, un giornalista ha provato a carpirgli qualche dichiarazione sulla vicenda di cuore. Il commissario tecnico ha risposto in modo secco e deciso, non lasciando spazio a repliche: “Non ho mai parlato della mia vita privata. E mai lo farò”. Discorso chiuso! Ad oggi i rapporti tra Max e Ambra sarebbero stati azzerati. Ognuno per la sua strada e… arrivederci, anzi addio.