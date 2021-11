Ambra e Allegri: ecco chi è l’altra donna dell’allenatore della Juventus

Continua a far chiacchierare la fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. A quanto pare la rottura sarebbe arrivata a causa di un tradimento da parte dell’ex calciatore. Il settimanale Oggi – nel numero in edicola da giovedì 11 novembre – pubblica alcuni indizi della presunta donna che avrebbe fatto perdere la testa all’allenatore della Juventus.

Pare che da qualche mese Allegri stia frequentando un’altra persona. Una quarantenne che lo scorso 22 ottobre sarebbe stata sorpresa a far visita a Massimiliano dopo il suo rientro da una cena di lavoro con i dirigenti della società bianconera. Alle 23.30 la donna, al volante di un’auto sportiva, avrebbe parcheggiato a 50 metri dal condominio di via Lascaris dove lui abita, avrebbe citofonato e poi sarebbe salita per soffermarsi meno di mezz’ora.

Al momento la rivista ha preferito non divulgare il nome e la professione della donna in questione. Secondo i beninformati, però, pare che Ambra Angiolini abbia trovato in una delle ultime uscite con il suo ex fidanzato un capello lungo e biondo nella sua automobile. Una donna che, tra l’altro, sarebbe molto vicina agli ambienti della Juventus. Il primo incontro tra i due sarebbe dunque avvenuto grazie al club sportivo.

Oggi parla di un volto noto in ambiente Juve e in modo particolare in un esclusivo golf club della città. Più che un nuovo amore potrebbe trattarsi addirittura di un ritorno di fiamma, visto che già nel 2017 Alberto Dandolo aveva parlato della Pr di un golf club poco entusiasta della storia tra Ambra e Allegri.

Il rapporto tra Allegri e Ambra oggi

Dopo l’addio – arrivato in seguito a quattro anni d’amore e a un passo dalla convivenza – Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non avrebbero mantenuto alcun tipo di rapporto. Il tecnico avrebbe addirittura chiesto all’ex compagna di pagare l’affitto dell’appartamento milanese dove l’ex ragazza di Non è la Rai si è trasferita insieme alla figlia Jolanda, avuta dal cantante Francesco Renga.

Una richiesta che Ambra non avrebbe accolto tanto da traslocare prontamente in un’altra dimora. I due oggi non si rivolgerebbero neppure più la parola e le ultime comunicazioni sarebbero avvenute tramite un amico in comune. Dopo lo scandalo che ha invaso web e tv i diretti interessati avrebbero inoltre deciso di trincerarsi dietro un assordante silenzio.