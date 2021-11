Ambra e Allegri: tradimento, chi ha reso pubblica la news? I sospetti di Max

Tra l’allenatore e la showgirl i rapporti sono tesissimi: ecco i presunti motivi per cui i due non si parlerebbero più

La notizia della fine della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, nell’aria già da qualche tempo, è stata diffusa all’inizio di ottobre 2021. Da quel momento non smettono di emergere ulteriori retroscena sulla rottura e sui motivi che hanno spinto i due a lasciarsi dopo quattro anni di amore. In più oggi si rincorrono molte voci riguardo gli attuali rapporti tra i due che, a quanto pare, non si rivolgerebbero più la parola.

La showgirl e il tecnico della Juventus si sono separati in malo modo. Ciò che, si pensa, abbia causato la rottura sarebbe stata l’infedeltà di lui, che avrebbe tradito Ambra più volte. Il settimanale “Chi” era da tempo sulle tracce di prove che confermassero la crisi. Oggi “Chi” rivela che tra i due ci sia il gelo per un preciso motivo. Ambra e Allegri non si parlerebbero più perché l’ex calciatore 54enne non avrebbe gradito il fatto che sia stata diffusa la notizia della fine della loro love-story. Allegri pensa che a decidere di fare ciò sia stata proprio Ambra. Per questo i due non avrebbero più nessun tipo di rapporto.

Ambra e Allegri, una fine dolorosa

La rottura tra la Angiolini e Allegri ha causato vero e proprio scompiglio nel mondo del gossip, anche a causa dei continui sviluppi della vicenda. La showgirl 44enne è anche finita al centro di una bufera mediatica per aver ricevuto un “Tapiro D’Oro” da parte di “Striscia la Notizia” per il semplice fatto di aver terminato la propria relazione amorosa. Ciò ha generato aspre critiche verso la trasmissione di Antonio Ricci.

Dopo di che sono corse voci sui presunti continui tradimenti di Allegri che Ambra avrebbe scoperto trovando degli indizi nella macchina del compagno. Come se non bastasse la showgirl è stata paparazzata mentre era in cerca di una nuova casa con la figlia Jolanda. Ambra ha deciso di cambiare abitazione perché, a quanto pare, l’allenatore le avrebbe chiesto di pagare l’affitto per il tempo trascorso nella sua casa di proprietà a Milano, dove Ambra si era trasferita da poco. Secondo “Chi” l’attrice non avrebbe ancora trovato una nuova sistemazione.