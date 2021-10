Allegri ha chiesto di “pagare l’affitto ad Ambra” e “l’ha tradita più volte”

La fine della relazione tra Ambra Angiolini e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri continua a far discutere. La coppia, insieme da quattro anni, si è detta addio da poco, in seguito a un presunto tradimento da parte di lui. Dopo il polverone che si è sollevato per il Tapiro D’Oro ricevuto da Ambra a causa della rottura, Chi magazine riporta nuovi curiosi retroscena su ciò che è accaduto e su ciò che sta avvenendo.

La 44enne cantante e attrice sta vivendo un periodo molto difficile. Si era recentemente trasferita da Brescia a Milano, nella casa di proprietà dell’allenatore insieme alla figlia 17enne Jolanda, avuta dalla relazione con il cantante Francesco Renga. La decisione di vivere insieme ad Allegri è stata a lungo ponderata. Già nel periodo del lockdown del 2020 c’era aria di crisi, prontamente risolta dalla stessa Ambra.

Adesso, però, la fine della love story è assodata, definitiva, senza un punto di ritorno. Il settimanale Chi spiffera alcune chicche inedite relative al naufragio d’amore, scrivendo che il mister della Juventus ha chiesto all’ex di “pagare l’affitto“. Dal canto suo l’attrice starebbe cercando una nuova sistemazione per “non incappare in azioni legali (il rischio c’è)”. Il magazine diretto da Alfonso Signorini rivela anche altri retroscena spinosi inerenti all’addio. A quanto pare, i tradimenti (Ambra ne avrebbe trovato le prove “nell’auto di ‘Max'”) sarebbero stati “a più riprese” e sarebbero avvenuti a Torino.

Allegri, che per ora ha deciso di non commentare la vicenda e in generale la sua vita privata, non è nuovo a storie burrascose. Lo dimostra il suo passato: nel 1992 è scomparso senza dare spiegazioni a due giorni dalle nozze con una certa Erika. Poi ha lasciato la compagna di lunga data Claudia Ughi. Dopo la separazione l’ha portata in tribunale per rimodulare l’assegno di mantenimento del loro figlio Giorgio, in un periodo in cui non stava allenando alcuna squadra. Non gli è però andata bene: ha perso e ha dovuto sborsare più soldi.

Per fortuna Ambra, che ha parlato di “giorno zero” da cui ricominciare, può contare sul supporto della figlia, che è al corrente dell’accaduto. Jolanda, dimostrando grande maturità, ha difeso a spada tratta la madre dopo che una settimana fa le è stato recapitato il Tapiro da Striscia la Notizia. L’idea venuta al Tg satirico di Antonio Ricci è stata assai criticata. Non era meglio che Staffelli facesse qualche chilometro in più e si dirigesse a Torino?