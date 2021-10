Ambra Angiolini di nuovo single, frecciata ad Allegri: “Non c’è mai stato”

Mentre Mister Allegri continua a restare in silenzio, Ambra Angiolini ha deciso di parlare apertamente della sua vita privata, al centro del gossip negli ultimi giorni. Dopo quattro anni è finita la love story tra l’ex calciatore e l’ex ragazza di Non è la Rai. Rottura annunciata dal settimanale Chi e confermata da Ambra a Striscia la notizia, che le ha consegnato il Tapiro d’Oro (scatenando le polemiche tra i telespettatori, molti dei quali hanno trovato del tutto inappropriata la scelta del tg satirico di Antonio Ricci). I motivi dell’addio sono avvolti nel mistero ma a detta di qualcuno il tecnico bianconero avrebbe tradito l’Angiolini.

La confessione di Ambra Angiolini

A Radio Capital Ambra Angiolini ha parlato apertamente della fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, avvenuta per i fan della coppia come un fulmine a ciel sereno:

“Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta”

Come reagirà Massimiliano Allegri a queste dichiarazioni? L’allenatore della Juventus ha deciso, almeno per il momento, di trincerarsi dietro il classico “no comment”. La liaison con Ambra Angiolini è giunta al capolinea dopo quattro anni d’amore. In virtù di questo sentimento così forte e importante l’attrice e conduttrice aveva anche deciso di trasferirsi a Milano con la figlia diciassettenne Jolanda, avuta dall’ex compagno Francesco Renga.

Una profonda crisi tra Ambra e Allegri

Nonostante il trasferimento il rapporto tra Ambra e Allegri è entrato in crisi: pare che l’Angiolini le abbia provate davvero tutte per recuperare con lo sportivo ma invano. A un certo punto Max sarebbe addirittura “scomparso”, restando a Torino ed evitando la sua ormai ex fidanzata.

Un duro colpo per la showgirl romana, che in passato ha già sofferto per l’addio al cantante Renga, che l’ha resa madre di Jolanda ma pure di Leonardo. Più volte si è parlato di nozze tra Allegri e Amba ma il grande passo non è mai stato compiuto. I due erano pronti per la convivenza ma qualcosa è andato storto e l’Angiolini è ora pronta a ripartire da se stessa, dal suo lavoro e dagli affetti più cari.