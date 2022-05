Giulia Pauselli lascia Amici, il messaggio d’addio: “Felice e nostalgica”

Giulia Pauselli ha lasciato Amici di Maria De Filippi, ora è più ufficiale che mai. Chiaramente non può essere una sorpresa, visto che Giulia ha intrapreso uno dei viaggi più belli della vita: la maternità. Ha ballato e danzato sul palco di Amici finché ha ritenuto di poterlo fare, col pancione già ben in vista ha incantato il pubblico. La sua danza è diventata dolcissima e più incantevole di quanto lo fosse già. La Pauselli è una delle ballerine più amate del talent show, dal pubblico e anche dai professori: sul suo talento non ci sono dubbi, ma è arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo. Almeno da ballerina professionista.

In realtà già un anno fa Giulia aveva manifestato il desiderio di cambiare strada. Aveva già capito di aver bisogno di altro, perché aveva già visto avverarsi tutti i suoi sogni di ballerina. Durante un incontro di Amici Specials su Amazon Prime Video, infatti, aveva confidato agli allievi della passata edizione che Amici come professionista per lei era un punto di arrivo. Sentiva di avere altri desideri ormai e di aver fatto tutto quello che voleva fare come ballerina. Quel giorno sembrava già vicino ed è arrivato: oggi Giulia Pauselli ha svuotato il camerino di Amici.

Ha scattato le ultime due foto nel camerino ormai vuoto e ha scritto un messaggio d’addio ad Amici. Un addio da ballerina professionista, poi chissà cosa le riserverà il futuro. Le porte del talent show sono sempre aperte per i tanti allievi che sono passati e per i professionisti, Maria lo ha dimostrato nel corso dei tantissimi anni di programma. Tornando al suo messaggio, si legge che ha sgomberato il camerino dopo cinque anni meravigliosi.

In quel camerino non ci sono più i suoi body, gli scalda muscoli. Niente più punte e tacchi o costumi di scena: ha portato tutto via. Il camerino era il suo rifugio quando era al lavoro: “Quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa!”. Giulia Pauselli, che partorirà dopo l’estate, è felice e nostalgica allo stesso tempo:

“Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto nel mondo. Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma”

Non sono mancati i sentitissimi ringraziamenti. Giulia ha ringraziato Amici anche per gli ultimi mesi, quando le hanno permesso di vivere la gravidanza da donna e da ballerina. Non le hanno mai fatto pesare che era incinta, anzi l’hanno sostenuta in tutte le sue scelte, che sono state diverse e prese man mano che il suo corpo cambiava. L’hanno appoggiata nella maternità sul posto di lavoro, insomma: un discorso che fa bene, dopo le polemiche su Elisabetta Franchi. Il messaggio di addio di Giulia ad Amici si è concluso così: