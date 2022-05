Si allarga la famiglia di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. La coppia di Amici è in attesa del suo primo figlio. Una gioia immensa per i due ballerini, legati da ben nove anni. I diretti interessati non hanno mai nascosto la voglia di avere degli eredi ma non pensavano che tale desiderio si sarebbe realizzato prima del previsto. L’ex allieva del talent show, oggi professionista della Scuola più famosa d’Italia, ha scoperto la dolce attesa a fine dicembre.

Un ritardo importante che ha spinto Giulia Pauselli a sottoporsi ad un test di gravidanza che poi ovviamente è risultato positivo. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv la 31enne – che in passato ha fatto parte del corpo di ballo del Crazy Horse di Parigi – ha annunciato che il suo primogenito arriverà dopo l’estate, più precisamente a settembre.

Sarà un maschietto e Giulia e Marcello Sacchetta hanno già scelto il nome. La coppia ha però deciso di svelarlo solo dopo il parto. La Pauselli ha confidato alla rivista che lei e il compagno saranno due genitori molto sprint e moderni, con Sacchetta pronto ad insegnare al piccolo a fare surf, andare sullo skateboard e sullo snowboard. Secondo Giulia il nascituro sarà un piccolo sportivo come la sua mamma e il suo papà.

La decisione sul matrimonio

Giulia Pauselli non ha mai nascosto la voglia di convolare a nozze con Marcello Sacchetta, con il quale convive da anni a Roma. Oggi però la star di Amici ha capito che è un figlio, più del matrimonio, il vero coronamento di una storia d’amore. Per ora dunque il lieto evento non è nei programmi della coppia ma non è escluso che il sì venga celebrato dopo la nascita del bebè. Marcello ha più volte espresso il sogno di andare all’altare con un figlio.

Il ritorno in pista

Dopo la nascita del suo bambino Giulia Pauselli ha intenzione di tornare al suo lavoro e dunque a ballare. Al momento però non ci sono piani concreti. Di sicuro la giovane è grata a Maria De Filippi per averle dato la possibilità di danzare anche col pancione.