Marcello Sacchetta papà, lacrime ad Amici: le parole su Giulia emozionano

Grande calore e tanto affetto dal pubblico in studio per i due ballerini, e la Pauselli continuerà a ballare

Marcello Sacchetta diventerà presto papà! La notizia era arrivata ieri, a gran sorpresa, grazie alle anticipazioni di Amici 21. Proprio ieri infatti è stata registrata la puntata in onda oggi, quella in cui si è scoperto che Giulia Pauselli è incinta. Con la messa in onda della puntata si è scoperto anche come è andata. L’annuncio vero e proprio è arrivato da Maria De Filippi, che ha accolto in studio Marcello per giudicare una gara di tecnica tra ballerini. Appena il coreografo ha raggiunto la postazione di giudice, Maria lo ha chiamato “papà”.

Marcello si è emozionato tantissimo, i suoi occhi sono diventati subito lucidi ed era ben visibile la felicità sul suo viso. E tutti erano felicissimi per lui, appena tutti sono riusciti a fare due più due. Il ballerino non è riuscito a dire una parola, probabilmente aveva il magone in gola per la forte emozione. “Sei felice?”, gli ha chiesto Maria per farlo sbloccare. Lui ha confermato, ma si vedeva quanto fosse non felice, di più. Così Maria ha continuato: “È tanto bello, so quanto ci tenessi”. Marcello ha annuito, poi ha chiesto scusa perché non riusciva a parlare.

Dopo le scuse, Sacchetta ha urlato al pubblico: “Divento papà!”. Sul suo viso è spuntato un sorriso enorme, e unito agli occhi lucidi è venuto fuori il volto della felicità. C’è stato un grande applauso per lui, i ballerini della classe di Amici 21 hanno così capito che la Pauselli è incinta ed erano al settimo cielo anche loro. Quindi la conduttrice ha continuato a parlare con il suo ex conduttore del daytime, che è di casa ad Amici.

Maria ha annunciato che Giulia Pauselli ballerà anche incinta, non vuole fermarsi per il momento. Marcello lo sapeva già, Giulia glielo aveva detto. A questo punto sono arrivate le bellissime parole di Marcello Sacchetta su Giulia incinta: “Per me è una grande dimostrazione. Sarà lo spettacolo più bello che possa mai vedere”. Parole davvero molto emozionanti.

A fine puntata, inoltre, la stessa ballerina è entrata in studio per l’ormai celebre premio Marlù della scuola e non sono mancate emozioni. Dal pubblico probabilmente le hanno urlato qualcosa, forse le hanno fatte gli auguri o le hanno fatto un complimento, fatto sta che Giulia Pauselli si è emozionata ad Amici 21 oggi. La pancia non si intravede ancora, quindi la gravidanza dovrebbe essere tra il terzo e il quarto mese.