Noemi Bocchi nera, crac Pago, sfottò Buffon… 10 chicche di gossip

Francesco Totti ci ricasca. Il magazine Gente lo ha pizzicato con la giornalista Marialuisa Jacobelli. Lei stessa ha confermato il flirt. Lui non ha rilasciato dichiarazioni ed è volato a Miami per un torneo di padel. Ad accompagnarlo Noemi Bocchi che, i ben informati, dicono che ovviamente sia incavolata nera. Però desiderosa di ricucire… Resisterà la coppia?

Pago e Serena Enardu sarebbero di nuovo in crisi. Non è chiaro se si siano lasciati o meno, ma pare quasi certo che il rapporto stia navigando in acque tempestose. La stessa ex tronista lo ha lasciato intendere a chiare lettere via Instagram.

Belen Rodriguez è tornata single e a confidarsi con l’amico Fabrizio Corona. Chi Magazine ha pizzicato i due (lui era accompagnato dalla fidanzata incinta) nella lounge di un hotel milanese 5 stelle. Abbracci e chiacchiere, di Galvano non c’è più traccia.

Sempre a proposito di Belen, la showgirl è stata paparazzata assieme all’ex Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la figlia Luna Marì. Sorrisi, chiacchiere e anche un bacio nel congedarsi. Nessun ritorno di fiamma, sia chiaro: però rapporti civili recuperati. Bene!

Sempre Chi Magazine ha confermato che Chiara Ferragni e Silvio Campara non si frequentano più. Il settimanale ha immortalato il manager assieme alla compagna Giulia Luchi, con la quale ha avuto due figli. Sbandata rientrata, alla fine lui ha scelto di tornare all’ovile. Bye bye Chiara!

Sul fronte Fedez, Corona ne ha sparata una delle sue: a Gurulandia ha sostenuto che il rapper abbia sempre tradito la Ferragni e che è innamorato di una donna da 5 anni. Tale persona, però, è fidanzata e non vuole lasciare il suo ‘lui’ per il cantante. Fuori il nome Fabrizio. Suvvia, hai fatto 30, fai 31.

A distanza di un mese dalle nozze di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, il magazine Oggi ha riportato dei commenti a caldo pronunciati da delle invitate al matrimonio. Alcune signore hanno tuonato sull’ex portiere dopo la “frase sull’amore vero” rivolta alla sposa e suonata come una mancanza di rispetto all’ex Alena Seredova. “Ma cosa gli è saltato in mente?”, uno dei tanti commenti al vetriolo che sono serpeggiati durante la cerimonia.

Giulia De Lellis è tornata a parlare di Andrea Damante spiegando che l’attrazione reciproca è sempre stata forte e intensa, ma che poi ha capito che con lui non ci sarebbe potuto essere un futuro di coppia.

Basciano è tornato a Verissimo per dire che non è vero che si è ritoccato. Il suo viso la scorsa settimana? Tutta colpa dell’eccesso di trucco. Domanda: Silvia Toffanin e i suoi autori hanno finito le idee? Due ospitate a Basciano in due settimane? Mah…

Brando e Raffaella di Uomini e Donne hanno smesso di seguirsi su Instagram. Nessuna ricucitura, la love story sarebbe definitivamente finita. Ame!