Belen e Antonino sorpresi a baciarsi: un anno fa volevano querelarsi

Belen Rodriguez ha fatto pace con il suo passato. A testimoniarlo, oltre al bel rapporto instaurato con Stefano De Martino dopo la separazione matrimoniale, anche quello recuperato con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì. Il magazine Oggi ha paparazzato la showgirl argentina e l’hair stylist spezzino insieme al parco, intenti a trascorrere del tempo con il loro frutto d’amore. Le immagini mostrano un bel clima familiare, fatto di chiacchiere, sorrisi e anche baci. Eh sì, perché nel congedarsi dalla conduttrice, Spinalbese le ha schioccato un ‘beso’ affettuoso sulla guancia. Nulla di passionale, sia chiaro. La notizia sta nel fatto che nel giro di un anno Belen è passata dal voler denunciare Antonino (lei stessa lo minacciò via social di querela nel dicembre 2023) al trascorrere qualche momento spensierato con lui.

Insomma, sono lontane le beghe tremende in cui lui accusava lei di non farle vedere la figlia durante le festività, con la Rodriguez che ribatteva che lo avrebbe portato in tribunale. Si è poi saputo che in quel periodo Belen non stava bene per niente. Era reduce da una profonda depressione. Per vincerla si è anche affidata a degli specialisti. La showgirl ha poi lavorato sulla sua dimensione interiore per rimettere assieme i cocci della sua vita (“Mai così in basso”, aveva dichiarato in una intervista a Domenica In a proposito del suo 2023). E oggi è serena. Con i padri dei suoi figli ha sotterrato l’ascia di guerra e non ci litiga più. Quel che è stato è stato. E pazienza, bisogna guardare avanti.

Ciò non significa che sia per forza tutto rosa e fiori. Qualche sbuffo e attrito c’è ancora, ma nulla di grave. Lo stesso Spinalbese lo ha riferito di recente a Nunzia De Girolamo, nel corso di un’intervista rilasciata a Ciao Maschio. In particolare ha raccontato che ancora oggi qualche battibecco con la Rodriguez c’è. Colpa dei loro due caratteri fumantini. Niente però di tragico, una normale dinamica di genitori separati. In tutto ciò, tra le altre cose, Belen sarebbe tornata single. Sarebbe finita la love story con l’ingegnere siciliano Edoardo Angelo Galvano