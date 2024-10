Belen in hotel con Corona: l’aiuto di Stefano e l’addio a Galvano

Gli amori passano, la famiglia d’origine resta. E anche Fabrizio Corona rimane una presenza fissa nella sua vita: Belen Rodriguez, 40 anni da poco compiuti, è tornata single. Lo assicura Chi Magazine che, nell’ultimo numero in edicola, ha spiegato che la relazione della showgirl argentina con il tenebroso ingegnere siciliano Edoardo Angelo Galvano è giunta al capolinea. Il settimanale ha paparazzato la conduttrice al Portrait Milano, boutique hotel 5 stelle lusso in zona Porta Venezia. Negli scatti la si vede nella lounge dell’albergo. Con lei ci sono Corona, che la abbraccia calorosamente, e la compagna dell’ex re dei paparazzi, Sara Barbieri, all’ottavo mese di gravidanza. È la prima volta che la Rodriguez incontra la giovane. Sempre dalle foto la si nota mente fa a quest’ultima il gesto del pancione per omaggiare la sua dolce attesa (a breve partorirà un maschietto).

Con Corona ha sempre mantenuto i contatti. Lui è una presenza fissa nella sua vita. Così come lo è Stefano De Martino, con il quale si è lasciata in modo burrascoso dopo aver subito diversi tradimenti. Oggi, però, anche con il conduttore campano, padre di suo figlio Santiago, è tornato il sereno. No, nessun ritorno di fiamma: i due ex coniugi hanno capito di non poter sostenere la vita matrimoniale. Al contempo, non senza difficoltà, hanno compreso che possono comunque aiutarsi a vicenda e remare nella stessa direzione. Ed è quello che stanno facendo.

La showgirl sudamericana, dopo un 2023 a tratti tragico (ha avuto a che fare con una profonda depressione ed ha lasciato per un anno la tv), si è rimessa in sesto. Ha ritrovato se stessa. “Ha realizzato – scrive Chi Magazine – che nessuno capisce Belen come Belen, nessuno può aiutarla più di quanto possa fare lei stessa. Da quando ha compiuto 40 anni sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza”.

La Rodriguez ha anche cambiato, negli ultimi mesi, approccio con i media. La storia con Galvano, seppur non ha funzionato, non è stata sbandierata sui social come le precedenti. Ha optato per la riservatezza. Nel tritacarne del gossip ci è finita per anni mani e piedi. Adesso non è più tempo di stuzzicare in continuazione la cronaca rosa. Meglio impegnarsi su altro, come ad esempio il suo progetto imprenditoriale Rebeya (è la sua linea di cosmesi) e i nuovi programmi che condurrà per Discovery, Amore alla prova-La crisi del settimo anno (Real Time) e Only fun-Comico show (Nove).

Al suo fianco chi le vuole bene, vale a dire la sua famiglia, qualche amica fidata, Fabrizio Corona e Stefano De Martino che, come sottolineato sempre da Chi, “le vuole bene” e “non amerà nessuna come ha amato lei”.