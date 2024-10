Belen, gelo con Angelo: l’aiuto di Stefano, poi abbraccia Nicola

L’attale situazione amorosa di Belen Rodriguez sembra diventare sempre più intricata. La relazione con Angelo Galvano, nata alcuni mesi fa dopo la rottura con Elio Lorenzoni, sarebbe ormai vicina a un punto di rottura definitivo. Diversamente da quanto fatto in passato, questa volta Belen ha scelto di mantenere maggiore riservatezza riguardo alla sua vita privata, evitando di esporla sui social. Nonostante ciò, la coppia è stata avvistata insieme in diverse occasioni, dando l’impressione di essere davvero innamorata. Tuttavia, alla fine dell’estate, pare esserci stata una brusca rottura. Nonostante recentemente abbiano tentato di ricucire il rapporto, la crisi tra di loro sembra essere ancora molto forte.

Il settimanale Chi ha sorpreso Angelo Galvano e Belen Rodriguez a Milano, durante una cena con alcuni amici, in un clima che sembrava tutt’altro che disteso. Nelle foto scattate dai paparazzi, sono apparsi con espressioni tese e cupe, molto lontane dai sorrisi e dalle effusioni di qualche mese fa. Secondo il settimanale, alla fine della serata Belen sarebbe tornata a casa da sola, un indizio che lascia supporre che la relazione non sia ancora definitivamente conclusa, anche se la serenità tra i due appare ancora lontana. Nel frattempo, Diva e Donna ha beccato la Rodriguez in compagnia di un altro uomo.

Il giornale ha avvistato la showgirl argentina per le vie dello shopping di Milano in compagnia di un uomo misterioso, con cui non sono mancati abbracci e sguardi di complicità. L’uomo, di nome Nicola, è un imprenditore, e sebbene non sia ancora chiaro quale sia il legame tra i due, l’abbraccio che si sono scambiati è parso particolarmente sentito.

Infine, non poteva mancare un uomo ormai onnipresente nella vita della Rodriguez: il suo ex marito, Stefano De Martino. Il settimanale Chi, oltre a riportare la cena con Angelo, ha documentato un altro incontro tra Belen e il conduttore di Affari Tuoi. Dopo averla aiutata con il trasloco, i paparazzi hanno fotografato De Martino mentre dava un passaggio alla sua ex moglie, dopo aver preso il figlio dalla casa della madre, come fa quasi ogni pomeriggio. A quanto pare, la showgirl non riusciva a trovare un’auto disponibile e ha quindi approfittato della presenza dell’ex marito. Attualmente, il loro rapporto sembra essere molto sereno, lontano dalle tensione dello scorso anno.