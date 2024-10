Belen, con Angelo strategia inedita ma stesso esito: scatta il gelo

Ci risiamo, Belen Rodriguez starebbe di nuovo passando una fase delicata a livello sentimentale. La relazione con l’ingegnere di origini siciliane Edoardo Angelo Galvano starebbe affrontando una crisi. Lo assicura il magazine Chi, che ha immortalato di recente la showgirl argentina a spasso con i suoi due figli, Santiago (nato dal matrimonio con Stefano De Martino) e Luna Marì (frutto d’amore avuto con l’hair stylist Antonino Spinalbese).

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha postato dei teneri scatti di mamma e prole ‘pizzicati’ a divertirsi in un parco di Milano. Di Galvano nessuna traccia. Ma non è questo il segnale che prova la crisi in corso. Chi Magazine ha spiegato di aver saputo che tra la modella sudamericana e l’ingegnere si è creato un certo distacco e che lui “sembrerebbe che stia cercando di riavvicinarsi”. Ci sarebbe una “certa distanza che lui sta cercando di colmare”. Tradotto, ci sarebbe una crisi in corso.

La Rodriguez, con Galvano, ha attuato, a livello mediatico, una ‘strategia‘ inedita e differente rispetto a quella adottata con tutti i suoi precedenti ex compagni. Per la prima volta da molto tempo a questa parte, a differenza di ciò che è capitato con Stefano De martino, Antonino Spinalbese ed Elio Lorenzoni, Belen non ha ‘sponsorizzato’ sui social la sua nuova frequentazione.

Con l’ingegnere siciliano si vede ormai da qualche mese, ma solamente in una occasione ha postato una sua foto su Instagram; tra l’altro lo scatto è stato divulgato in un album in cui c’erano una serie di altre immagini che nulla avevano a che fare con la sua love story. Insomma, con il suo nuovo ‘boys’ ha preferito coltivare il rapporto usando molta riservatezza. Nonostante ciò, pare che le cose non stiano funzionando.

Il ritorno in tv di Belen Rodriguez

Affari di cuore a parte, Belen si sta preparando a tornare in tv dopo un anno ‘sabbatico’. La scorsa estate è stata ingaggiata da Discovery che ha deciso di affidarle due show che saranno mandati in onda a breve: guiderà sul Nove Only Fun – Comico Show, il programma con i PanPers, e su Real Time Amore alla prova – La crisi del settimo anno, trasmissione prodotta da Banijay Italia che vede delle coppie in crisi mettersi in discussione.