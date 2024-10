Giulia De Lellis a tutto gas su Damante: “Insieme? Ci siamo arresi”

Giulia De Lellis a ruota libera su Andrea Damante, suo ex storico fidanzato. La love story è sbocciata a Uomini e Donne ed ha appassionato milioni di persone. Poi i tradimenti di lui, i ritorni di fiamma e alla fine la consapevolezza che la relazione non avrebbe potuto avere un futuro. L’influencer di Ostia, ospite a One More Time, il canale Podcast di Luca Casadei, è tornata a parlare ampiamente del deejay veronese. Diversi i passaggi interessanti, tra cui quello relativo alla perdita della stima nei suoi confronti. Non dell’attrazione perché quella c’è stata, c’è e probabilmente ci sarà sempre. Ma un rapporto, per durare, non può essere soltanto fuoco e passione. Ci vuole altro e Giulietta lo sa meglio di chiunque.

Giulia De Lellis sui ritorni di fiamma con Andrea Damante

In particolare la De Lellis ha spiegato che, in un modo o nell’altro, quando rivedeva Damante dopo la prima dolorosa rottura (quella della scoperta delle corna) finiva per tornarci assieme:

“Lo rincontro. Al semaforo non appena arrivo a Milano. Con lui è sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. Questa è la maledizione degli 8 mesi, ogni 8 mesi ovunque io fossi lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro, come al semaforo, come in un locale. Ed è così che ogni volta tornavamo insieme. Capito? Ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi. Questa cosa qui è andata avanti per tanto tempo, veramente tanto tempo. Ogni 8 mesi”.

Tira e molla, segno di due persone che si ‘amano e odiano’. Il problema in questi casi sono le ferite del passato non del tutto chiuse. Se quelle continuano a sanguinare viene meno la fiducia e ricostruire fondamenta solide è impresa più che ardua. E infatti la De Lellis, a tal proposito, ha dichiarato: “Io ero molto innamorata, è che avevo perso la stima nei suoi riguardi. Io non lo stimavo più come uomo”. E se adesso dovesse rincontrare il deejay non è che si riaccende di nuovo il fuoco? No, questo ‘pericolo’ pare che non ci sia più.

L’influencer ha raccontato che sia lei sia Damante hanno compreso dopo anni che non sono fatti per stare insieme e che è inutile rivangare sgarri del passato. Meglio conservare un ricordo positivo dei tantissimi momenti indimenticabili trascorsi assieme e guardare al futuro senza portarsi dietro rancori e livori:

“Per la prima volta siamo consapevoli entrambi, della meravigliosa cosa che ci ha unito e che ci unisce, perché è innegabile. E’ stato tutto meraviglioso così come è stato, ci siamo ad un certo punto arresi al destino, arresi a noi stessi, agli sbagli e a tutto. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, siamo veramente in pace adesso”.

Oggi Giulia, dopo il naufragio della storia d’amore lunga quattro anni con Carlo Beretta, è vicina sentimentalmente al cantante Tony Effe, mentre Damante da tempo, seppur anche qui con svariati tira e molla, fa coppia con l’attrice Elisa Visari.