Giulia De Lellis, parla Damante: “Io e Tony Effe amici? La verità”

Oggi, sabato 19 ottobre, nel pomeriggio di Rai 2 ha debuttato il nuovo magazine musicale “Playlist“, condotto da Gabriele Vagnato (youtuber e comico già visto a Viva Rai 2) e Federica Gentile, noto volto di RTL 102.5. Nel corso della trasmissione, si sono esibiti diversi artisti, tra cui Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, gIANMARIA, Il Tre e I Santi Francesi. La trasmissione ha alternato momenti musicali a spazi d’intrattenimento, con sketch divertenti e un segmento speciale dedicato a Taylor Swift, una delle figure più importanti dell’attuale panorama musicale. In particolare, Federica Gentile ha riunito in studio alcuni fan della cantante, ripercorrendo insieme a loro la carriera di Taylor.

Andrea Damante sul dissing tra Tony Effe e Fedez: cos’ha detto

Infine, non sono mancate le “particolari” interviste di Gabriele Vagnato, che hanno visto protagonisti Marco Carta (subentrato ironicamente al posto di Lazza) e Andrea Damante. Il comico ha sorpreso l’ex tronista sotto casa sua a Milano per una divertente intervista parte del suo format “l’ospite involontario”, in cui non poteva mancare la domanda sul recente dissing tra Tony Effe e Fedez, che lo ha coinvolto indirettamente. Nel suo brano contro il rapper, infatti, l’ex marito di Chiara Ferragni canta: “Andavi a calcetto insieme a Damante nel ruolo d’infame e non d’attaccante”. Un chiaro riferimento all’attuale relazione tra Giulia De Lellis, ex fidanzata di Damante, e Tony Effe, con cui il deejay mantiene da anni un rapporto d’amicizia.

Dunque, Vagnato ha colto l’occasione per indagare sui retroscena di questa vicenda. “Perché Fedez usa il passato? Non giochi più a calcetto con Tony”, ha chiesto lo youtuber. “Io non ci vado tanto spesso per impegni vari. Perché l’ha detto? Penso le vicende di ex fidanzamenti e fidanzamenti”, ha risposto Damante. “Anche senza Tony siamo in tantissimi a calcetto, non è un problema”, ha scherzato poi l’ex tronista. A questo punto, il comico gli ha chiesto se lui e Tony Effe fossero realmente amici o meno: “Amici… Insomma, quelli veri sono quei 4 o 5 storici”.

“Posso venire io a calcetto al posto di Tony? Tanto le ex non te le rubo”, ha detto Vagnato incalzandolo. Al che, Damante è rimasto un po’ interdetto, ma ha subito replicato diplomaticamente: “Tu puoi venire, certo”. Alla fine, Andrea si è congedato per andare in studio e prepararsi al suo tour negli Stati Uniti D’America. Dunque, è evidente che il deejay preferisca ormai tenersi lontano dalle questioni di gossip, evitando persino di nominare la sua storica ex ragazza, Giulia De Lellis.