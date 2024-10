Totti e Noemi Bocchi a cena: lei usa metodi diversi rispetto a Ilary

Noemi Bocchi pare che la pensi in maniera assai differente rispetto a Ilary Blasi sulla questione tradimenti e corna. La conduttrice Mediaset, non appena ha avuto conferma che il calciatore aveva iniziato una storia extraconiugale, lo ha lasciato. Saluti, baci e tribunali! La flower designer, invece, dopo lo scoop di Gente, che ha pizzicato “Er Pupone” nello stesso hotel di Marialuisa Jacobelli – che tra l’altro ha confermato di avere una liaison con lui -, ha comunque deciso di volare a Miami con il compagno. E infatti ecco che il 24 ottobre sono spuntati assieme in Florida, raggiungendo diversi amici per un torneo di padel negli States.

Prima di partire per gli Usa, Totti e Noemi sono stati avvistati all’aeroporto di Fiumicino. La foto l’ha lanciata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Dallo scatto si vede la coppia con i musi che toccano terra. E il perché non è difficile intuirlo dopo il can can generatori per l’articolo e le immagini pubblicati da Gente. E poi? E poi ecco che i due piccioncini sono atterrati a Miami. Subito sono andati a cena in un ristorante di lusso. Con loro diversi ex noti calciatori tra cui Vincent Candela, Papu Gomez, Massimo Marazzina e Luigi Di Biagio.

Alcuni dei commensali hanno postato delle foto del pasto. Clima festoso, ma pare non per tutti. Totti era al fianco della compagna ma mentre venivano scattate foto e girati brevi video ha evitato qualsiasi commento, continuando a mangiare. Pure Noemi, colta con un’espressione seria, non si è prestata per alcuna dichiarazione o sorriso. In effetti sembra che per lei non ci sia nulla per cui ridere in questo momento.

Una fonte raggiunta da Fanpage.it, nelle scorse ore, ha spiegato di conoscere bene Totti e Noemi. Ha aggiunto che la loro relazione naviga in acque non placide da tempo, ma che entrambi hanno intenzione di tentare di salvare e recuperare il rapporto. Come poc’anzi accennato, la flower designer ha evidentemente altri metodi di trattare alcune vicende rispetto a Ilary Blasi che non ha mai preso in considerazione l’opzione del perdono sulle corna. E infatti è finita come è finita, a carte bolllate!