Corona: “Fedez ama da 5 anni una donna: dove tradiva Ferragni”

Nuova puntata di Gurulandia e nuove ‘bombe’ sganciate da Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi ha parlato a lungo del rapporto che univa i due influencer, facendo rivelazioni a tratti sconvolgenti. La più ghiotta è quella in cui ha sostenuto che il rapper ha tradito più volte l’ex moglie e che addirittura sarebbe innamorato da 5 anni di una donna che ha frequentato. Lei però sarebbe accasata e non avrebbe intenzione di far saltare la sua relazione stabile. Altra indiscrezione curiosa è quella in cui Corona ha assicurato che Federico e Chiara, poche settimane fa, sarebbero stati sul punto di fare pace. Ma poi il cantante, vedendo la consegna del Tapiro d’Oro alla Ferragni, sarebbe andato su tutte le furie.

A Gurulandia Corona ha dichiarato che Fedez, dopo la fine del matrimonio, è stato con una trentina di ragazze. Alcune sono quelle emerse dalle paparazzate finite sui magazine quest’estate. Il suo cuore, però, batterebbe per una lei misteriosa: “Ha una relazione da cinque anni, con una ragazza di cui è innamorato, ma che non diventa una vera relazione perché lei è fidanzata. Ha questa donna fissa nel cervello da cinque anni. Lui vorrebbe renderla la sua donna, ma lei ha un compagno”.

A questo punto Fabrizio ha fatto un passo indietro, narrando, secondo le notizie in suo possesso, come i Ferragnez affrontavano la loro vita coniugale dove ci sarebbero state diverse “cose fake”. Sempre Corona:

“Lei che racconta le fiabe ai figli, lui che non esce e sta solo con i bambini. Si crea un nucleo a parte a Muschio Selvaggio, dove lui aveva un appartamento e nei momenti in cui usciva dalla bolla di quella vita che non esisteva… lui esce dalla bolla e tradisce. In un tradimento ha conosciuto una ragazza fidanzata, che potrebbe essere il suo punto di riferimento perché è una ragazza alla sua altezza. Ma poi lui torna sempre nella bolla fake che gli dà sicurezze. Adesso la bolla è scoppiata, lui vuole questa donna, che non lascia il fidanzato”.

Se qualcuno sta pensando a Taylor Mega, è fuori strada. Non è lei la ragazza a cui fa riferimento Corona, visto che non è fidanzata. Inoltre, se così fosse, Corona non avrebbe avuto alcun problema a fare il suo nome. L’ex re dei paparazzi ha poi proseguito affermando che il rapper avrebbe messo le corna all’ex moglie ripetutamente:

“Lui ha sempre tradito Chiara. Ma erano tradimenti fuori dalla bolla più che coppia aperta. Loro infatti non erano coppia aperta. Però Chiara e Fedez hanno vissuto dei momenti d’amore vero bellissimi. Adesso la cosa migliore che potrebbero fare è far pace. Solo così potrebbero uscire dai problemi che hanno adesso”.

A proposito di fare pace, l’ex re dei paparazzi ha parlato anche dei rapporti tesi dei Ferragnez post matrimonio. A un certo punto sarebbero stati sul punto di riappacificarsi dopo essere andati dallo psicologo. Tuttavia, qualcosa sarebbe andato storto per via del caratteraccio del rapper che, tra l’altro, pare che avesse anche ospitato a casa sua l’ex moglie per giocare con i figli:

“E adesso vi dico una cosa su loro due che nessuno sa. Federico e Chiara frequentano uno psicologo perché sono genitori e questa è una cosa che fa loro onore. Nell’ultimo periodo si sono rivisti avevano provato a fare pace. Chiara è andata a casa di Federico per la prima volta a giocare con i bambini e quando vanno dallo psicologo ritornano ad avere quei momenti belli che avevano prima. Poi purtroppo Fedez ha il suo carattere e ha rovinato tutto”.

Perché Fedez si è inalberato? Avrebbe messo il muso dopo aver visto l’ex moglie a Striscia la Notizia. Alcune dichiarazioni di quest’ultima le ha mal digerite: