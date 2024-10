Chiara Ferragni: “Fedez in guerra col mondo, smettila”. Le sgridate

Perché Chiara Ferragni non ha mai denunciato Selvaggia Lucarelli a differenza dell’ex marito Fedez? A spiegare la faccenda è stata la stessa giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, intervenendo all’Endorfine Festival di Lugano. Durante il racconto ha anche rivelato di aver saputo che l’influencer cremonese, quando il suo matrimonio con il rapper era ancora in piedi, non lesinava critiche a quest’ultimo per la sua inclinazione a discutere e litigare “con il mondo”.

In particolare, la Lucarelli ha sostenuto che la Ferragni sarebbe allergica al conflitto. Tutto il contrario dell’ex che, come è arcinoto, un giorno sì e l’altro pure ce lo si ritrova a polemizzare con qualcuno. “Chiara Ferragni – ha reso noto la giornalista – non mi ha mai denunciato. Come me lo spiego? Credo che lei sia sinceramente allergica al conflitto. Questo è molto chiaro nella sua vita, credo che faccia parte delle sue qualità. Non mi sembra una persona conflittuale, non mi sembra una persona che cerca lo scontro”.

Spazio poi al retroscena relativo a un motivo di frizione tra Ferragni e Fedez in riferimento al tempo in cui stavano assieme. La Lucarelli ha narrato di aver saputo da fonti attendibili che la star di Instagram spesso riprendeva il marito per via del suo piglio battagliero. Inoltre ha spiegato che Chiara, non solo non l’ha mai denunciata, ma che non le ha nemmeno mai risposto in merito alle critiche che le ha mosso:

“Negli anni, il fatto che non abbia mai risposto a una critica, io l’ho interpretato come un senso di superiorità che indubbiamente c’era. Lei non ha mai risposto a una critica di nessun tipo durante gli anni del suo successo. […] Lei è allergica allo scontro e credo che questo sia stato più volte motivo di discussione fra lei e Fedez. Questo – e lo so perché me lo hanno detto – che più volte ha detto a lui ‘ma è possibile che tu sia sempre in guerra col mondo, basta, smettila‘. Ha sempre cercato di trattenerlo. Lei non ha questa conflittualità e questo è una delle cose che me l’ha fatta apprezzare. Se lei avesse voluto denunciarmi avrebbe potuto farlo tranquillamente i soldi non le mancavano. Nel calderone delle denunce basta attaccarsi a un aggettivo o una parola che non piace. Lei non l’ha mai fatto. Fedez invece sì”.

In effetti è vero che Ferragni sia per carattere una persona che cerca il più possibile di stare alla larga da polemiche e scontri diretti. La sua storia parla chiaro. Così come parla chiaro la storia dell’ex marito in perenne conflitto con qualcuno. Anche dopo essere stata travolta dal Pandoro gate l’influencer ha pensato quasi solo esclusivamente a difendersi e a non attaccare. Mai una parola, a livello pubblico, nemmeno contro la Lucarelli, colei che ha fatto deflagrare giornalisticamente il caso a cui si sono poi interessati l’Antitrust e la magistratura. Come si diceva, tutto il contrario di Fedez che ha querelato in diversi frangenti la giornalista.

A proposito di vicende spinose, a breve si saprà se la Ferragni sarà rinviata a giudizio o meno per la questione relativa alle sponsorizzazioni dei pandori Balocco e delle uova Dolci Preziosi. Se la faccenda non sarà archiviata dovrà affrontare uno spinoso processo.