Uomini e Donne, Brando e Raffaella: brutto gesto, ricucitura sfuma

Non sarebbe finita bene la love story tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, coppia nata qualche mese fa negli studi di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi entrambi hanno annunciato la rottura, poi però l’ex tronista trevigiano ha fatto sapere tramite una storia Instagram di essersi recato a Napoli, vale a dire la città in cui vive la ragazza. L’ipotesi più plausibile è che i due si siano visti per provare a chiarirsi e a capire se la storia possa avere un futuro. I fan di UeD che tifano per il loro amore hanno accarezzato l’idea che si stesse realizzando la ricucitura sentimentale. E invece non è stato così. Poco fa Brando e Raffaella hanno addirittura smesso di seguirsi sui social, gesto brutto e più che eloquente sull’epilogo della loro relazione. Altrimenti detto, the end!

Dunque, tutto fa pensare che la crisi che ha investito i due giovani abbia portato il loro rapporto a concludersi. Quando si leva il segui reciprocamente, di solito, significa che due ex non vogliono più sapere niente l’uno dell’altra. Restano misteriosi i dettagli relativi alle cause che hanno condotto la relazione su un binario morto. Qualche presunto ben informato ha parlato di atteggiamenti non eccepibili di lui con altre ragazze, eventualità che però è stata smentita seccamente dal diretto interessato. Anche Scuotto non ha mai fatto riferimento a tradimenti di alcun genere, il che conferma che tale voce altro non sia che una fake news.

Quindi? Quindi la coppia non ha funzionato non perché nel legame si sono inserite persone terze, bensì, probabilmente, per incomprensioni caratteriali e altre problematiche. A pesare anche la distanza geografica. Brando vive a Treviso, Raffaella a Napoli. Una volta usciti assieme da Uomini e Donne, la soluzione è stata inevitabilmente quella di tentare di coltivare la love story a distanza, situazione per nulla facile soprattutto quando si è all’inizio di una relazione. Brando in tempi non sospetti aveva spiegato che avrebbe fatto di tutto per trascorrere del tempo con Raffaella, stessa cosa dichiarata da lei. Ma anche questo, a quanto pare, non è bastato.