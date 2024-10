UeD, Raffaella e Brando beccati insieme: rottura fake? Parla lei

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian di nuovo insieme. Ma, si proceda con ordine. Solo pochi giorni fa, Raffaella ha annunciato la fine della sua relazione con Brando, a distanza di sette mesi dalla scelta dell’ex tronista a Uomini e Donne. Nel suo annuncio, l’ex corteggiatrice non ha voluto entrare nei dettagli sui motivi dietro la separazione, definendola, però, una “situazione delicata”. Da lì, hanno iniziato a circolare molte speculazioni, tra cui quella che Brando potesse aver avuto comportamenti inadeguati nei confronti di Raffaella.

Va ricordato, infatti, che, poco prima della rottura ufficiale, erano emerse voci di presunti tradimenti da parte dell’ex tronista. Tuttavia, il giovane ha prontamente negato queste accuse, sostenuto inaspettatamente dalla stessa Raffaella, che ha preso le sue difese in una storia Instagram. Ebbene, poche ore dopo questa difesa pubblica, un utente ha inviato a Deianira Marzano una foto dell’ex coppia insieme nella Stazione Garibaldi di Napoli, città dell’ex corteggiatrice. Nell’immagine in questione, i due sono apparsi molto complici, scatenando una polemica sul web.

Oggi, martedì 22 ottobre, l’esperta di gossip ha ricevuto un’altra segnalazione su Brando e Raffaella, questa volta avvistati insieme alla stazione metropolitana di Napoli. Anche in questo caso, l’utente ha inviato una foto che li ritrae mentre camminano fianco a fianco. La notizia ha provocato un’ondata di critiche, con molti utenti che li hanno accusati di aver messo in scena un teatrino solo per ottenere visibilità e di aver preso in giro i loro fan. Difatti, in tanti si chiedono come sia possibile che i due si siano riavvicinati appena quattro giorni dopo l’annuncio della fine della loro relazione.

Io le foto paparazzate dei Bellissimi le voglio mettere tutte 🙂‍↔️🫶🏻 P.s chissà perché su altre ossessioni in 2 mesi non è mai uscito nulla 🤗 #Brandella #UominieDonne pic.twitter.com/7Gm7Ged16z — Luisa 🎀✨ (@LuTheReader) October 22, 2024

A questo punto, Raffaella ha deciso d’intervenire direttamente, pubblicando una serie di video sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice non ha confermato alcun riavvicinamento e ha risposto a tutte le accuse, sottolineando di non essere una persona scorretta e di aver sempre agito con la massima trasparente. Sebbene non abbia fornito dettagli sul motivo per cui lei e Brando si siano incontrati, la giovane campana ha spiegato che stanno attraversando un momento particolare, di cui parleranno meglio più avanti. Ecco le sue parole:

Io non credevo di dover fare queste storie, ma mi trovo costretta dato che si vuole infangare il mio nome. E non mi va perché siamo una coppia pulitissima di ragazzi che per sette mesi si sono vissuti fuori dai riflettori e che se avessero voluto prendere una scelta per fare hype sicuramente non si sarebbero fatti vedere in pubblico, in una stazione dove c’erano 300mila persone. Non ci saremmo fatti vedere in giro, saremmo stati più furbi. Potete chiamarmi arrogante, antipatica o spocchiosa, ma non sarò mai scorretta. Non fa parte della mia vita e credo che, in un anno e quattro mesi, qualcosa avete potuto notare.

E ancora:

Voglio solo che le persone che ci supportano sappiano che stiamo vivendo un momento nostro, che ne parleremo con i nostri tempi. Neanche la mia famiglia sapeva dove fossi, lo hanno scoperto tramite le foto postate dai gossippari. Quindi vi prego non date modo di farvi fare il lavaggio del cervello perché non c’è motivo. Stiamo vivendo un momento nostro perché siamo due persone normali che vivono delle dinamiche personale come ogni coppia di ragazzi. Non è assolutamente vero quello che vi viene detto.

Dunque, bisognerà aspettare per vedere come si evolverà questa storia e se Brando e Raffaella decideranno di darsi una seconda possibilità.