Uomini e Donne, finita tra Brando e Raffaella: “Situazione delicata”

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono ufficialmente lasciati. I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne a settembre del 2023, lasciano il programma insieme dopo un percorso di sei mesi. A distanza di circa sette mesi dalla scelta dell’ex tronista, che aveva preferito Raffaella alla corteggiatrice Beatriz D’Orsi, la Scuotto ha annunciato la rottura. Pur non entrando nei dettagli sulle cause della separazione, la giovane ha lasciato intendere che le cose non si siano concluse in modo sereno. Ecco il comunicato pubblicato poco fa dalla campana nelle sue storie Instagram:

La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e l’avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Zia Raffa.

Brando e Raffaella: la rottura dopo le voci di tradimento

Il comunicato ha lasciato molti dei loro fan estremamente delusi, poiché seguivano la coppia con grande passione e avevano tifato per loro con entusiasmo. Alcuni hanno interpretato il riferimento di Raffaella a “vari episodi” che l’hanno spinta a prendere questa decisione come un’allusione ai recenti gossip su Brando. Infatti, recentemente erano circolate segnalazioni che affermavano di aver visto l’ex tronista in discoteca in compagnia di altre ragazze. Al che, Brando si era prontamente difeso sui social, smentendo le accuse e denunciando quelle che aveva definito come “distorsioni della realtà”.

Anche la Scuotto aveva preso le parti dell’ex fidanzato, affermando di essere costantemente in contatto con Brando. Tuttavia, dopo pochi giorni, ecco che la situazione è completamente cambiata, tanto che l’ex corteggiatrice ha annunciato addirittura la loro separazione. Sui social, già si sta parlando di “corna-gate“, dando per scontato che la storia sia finita a causa di presunte infedeltà.

Va ricordato, inoltre, che in questi mesi i due hanno vissuto una relazione a distanza: l’ex tronista vive a Treviso, mentre la Scuotto a Napoli. I due avevano scelto di non affrettare i tempi della convivenza, trascorrendo spesso periodi lontani. Questo aveva alimentato voci di crisi, sempre smentite dai diretti interessati, almeno fino ad ora. La distanza potrebbe quindi aver giocato un ruolo nella rottura. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solo di supposizioni, poiché non ci sono ancora informazioni certe su cosa sia realmente accaduto tra di loro.