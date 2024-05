UeD Brando e Raffaella, niente crisi: ma la smentita non convince

Oltre due mesi fa, Brando Ephrikian ha finalmente fatto la sua attesissima scelta a Uomini e Donne, decidendo di uscire dal programma con Raffaella Scuotto anziché con Beatriz D’Orsi. Una volta fuori dal dating show, i due si sono mostrati inizialmente molto innamorati e complici, facendo sognare i loro numerosi fan. Tuttavia, nelle ultime settimane, la coppia è apparsa sempre meno insieme sui social. In un’intervista a Fanpage, Raffaella ha raccontato che con Brando litigano a volte a causa della distanza: lei vive a Napoli mentre lui a Treviso, il che rende difficile condividere la quotidianità insieme. Nonostante ciò, però, la storia procedeva comunque a gonfie vele.

Negli ultimi giorni, però, l’assenza prolungata dai social da parte di entrambi ha alimentato ulteriormente le voci di una rottura, soprattutto considerando il loro silenzio. Difatti, nonostante le molteplici domande dei loro seguaci, nessuno dei due ha fatto alcun commento sulla situazione o menzionato l’altro. Insomma, il tipico atteggiamento che spesso si è visto nelle coppie famose nei momenti previ all’annuncio di un’eventuale separazione. Per questo, in tanti erano ormai sicuri che la storia fosse arrivata al capolinea.

Ma, ecco che, ieri, 21 maggio, i due ex volti di Uomini e Donne hanno stupito tutti con un colpo di scena. Brando e Raffaella hanno voluto fare uno scherzo ai loro fan, facendogli prendere un bello spavento. L’ex tronista ha prima pubblicato un video in cui ha fatto credere che stesse annunciato la fine della relazione, per poi riprendere improvvisamente Raffaella e smentire il tutto. Ecco le parole con cui ha iniziato la storia Instagram:

Buonasera ragazzi, è arrivato il momento di dirvi cosa sta succedendo. Ieri sera, come sapete ho aperto un box domande al quale non ho risposto semplicemente perché mi avete fatto una sola domanda, ovvero dove fosse Raffaella. E giusto che vi renda, vi rendiamo partecipi di quanto sta accadendo, per quanto certe cose sarebbero private. Giustamente ci avete conosciuto all’interno di un programma per cui è giusto e doveroso rendervi partecipi. Quindi quello che stavo per dire è che…

A questo punto, il video è terminato e, dopo poco, è apparsa l’ex corteggiatrice che ha esclamato: “Non me lo levo dai co*lioni”, finendo così la frase iniziata precedentemente dal fidanzato. Dopodiché, si sono mostrati insieme tra baci e abbracci, con Brando che ha dichiarato: “E quindi che dire…Mi mancava ragazzi, finalmente ci siamo riuniti!”. Dunque, nessuna crisi in corso tra i “Brandella“, che, aldilà dei kilometri che li dividono, continuano ad essere molto innamorati.

Ma, sebbene abbiano smentito la crisi, ci sono ancora diversi scettici riguardo alla solidità della relazione tra i due. Molti utenti e telespettatori di Uomini e Donne dubitano che questa storia possa avere un futuro duraturo, sostenendo che, al momento, stiano resistendo ancora grazie al sostegno dei fan. Tuttavia, molti credono che una volta passata l’estate e quest’ondata di visibilità, arriverà la rottura. Sarà realmente così? Non resta che attendere per scoprirlo.