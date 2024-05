Uomini e Donne, Brando e Raffaella: già finita? Voci e retroscena

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto stanno ancora insieme? La domanda inizia a circolare in modo insistente tra gli affezionati alle vicende di Uomini e Donne. I due giovani, conosciutisi durante uno dei troni classici dell’ultima stagione, hanno lasciato insieme lo studio del dating show di Maria De Filippi lo scorso marzo. Poi sono stati protagonisti di un’ospitata tutto miele e zucchero a Verissimo. Da lì in poi avrebbero deciso di vivere il loro legame in modo molto appartato, senza sbandierare un giorno sì e l’altro pure la loro relazione su Instagram. Il nodo da sciogliere, per i fan di UeD, è proprio questo: la love story procede a gonfie vele all’insegna della privacy oppure la coppia non si mostra semplicemente perché è già scoppiata? A rispondere a tale quesito ci ha pensato l’esperto di gossip pugliese Amedeo Venza.

Secondo le informazioni in possesso da Venza, Raffaella e Brando sono stati lontani nell’ultimo periodo per via di differenti impegni personali e professionali. Però è “tutto ok e a breve si rivedranno”, ha assicurato il gossipparo. Si ricorda che uno scoglio della relazione è la distanza. La Scuotto abita a Napoli, mentre Ephrikian a Treviso. Insomma, non sono proprio a un tiro di schioppo l’uno dell’altra. Tra l’altro i due giovani, in diversi frangenti, hanno dichiarato che tale lontananza non è naturalmente la situazione ideale per gestire un rapporto sbocciato da poco. Tuttavia, sempre seguendo i loro resoconti, hanno sottolineato che stanno tentando di trovare un equilibrio e di vedersi il più possibile, impegni permettendo.

Chissà se la ‘missione equilibrio’ sta avendo un esito positivo oppure no. Quel che è sicuro è che le voci su una presunta crisi si stanno gonfiando sempre più. Sotto all’ultimo post dell’ex tronista si sono fatti vivi tanti ‘seguaci’ che hanno parlato di momento di difficoltà profondo. Qualcuno persino di rottura. Brando, che ha risposto ad alcuni utenti su svariati temi, si è ben guardato dal replicare a coloro che stanno ipotizzando l’addio sentimentale. Chissà perché non ha smentito alcunché. Così i dubbi sul futuro della love story continuano a germogliare e a serpeggiare.