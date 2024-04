UeD, Raffaella Scuotto: “Liti e lontananza, come va con Brando”

È passato più di un mese da quando Brando Ephrikian ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo ben 7 mesi di percorso, l’ex tronista ha finalmente espresso la sua preferenza tra Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto, decidendo di continuare la storia lontano dalle telecamere con la seconda. Una scelta inaspettata, persino per la stessa Maria De Filippi, che credeva che “l’eletta” sarebbe stata Beatriz. Ad oggi, la relazione tra Brando e Raffaella sembra procedere a gonfie vele. Ogni volta che pubblicano una foto o un video insieme, la coppia fa sognare i fan, che fanno un grande tifo per loro.

L’unico problema? La lontananza. Difatti, Raffaella vive a Napoli, mentre Brando a Treviso. Una distanza non indifferente, che li porta a non vedersi come vorrebbero. Oggi, 30 aprile, l’ex corteggiatrice ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha parlato della storia con Brando, svelando alcuni dettagli inediti. Raffaella ha rivelato di trovarsi a Treviso in questi giorni e che, subito dopo, sarà il suo fidanzato a raggiungerla a Napoli. “Ci stiamo organizzando con la lontananza. Per ora ci dividiamo”, ha aggiunto.

Queste settimane fuori da Uomini e Donne non hanno fatto altro che confermare la grande complicità che li unisce. Tuttavia, non mancano le liti. La Scuotto ha confessato di discutere con il fidanzato proprio a causa della lontananza:

Come succede in tutte le coppie, si litiga. La distanza non ci aiuta, nascono piccole discussioni dovute alla gelosia, a visioni differenti delle cose. Siamo autoritari e permalosi quindi a volte di scatenano diverbi.

Nonostante ciò, entrambi concordato sul non essere ancora pronti per una vera e propria convivenza. Raffaella ha chiarito che, anche se esiste un’idea generale sia da parte sua che del suo ragazzo, si tratta di piani destinati al futuro prossimo. Essendo insieme da appena un mese e mezzo, sarebbe prematuro e dannoso per la coppia compiere già un passo così importante.

L’ex corteggiatrice ha poi svelato di aver già conosciuto la famiglia di Brando, con la quale ha instaurato un bellissimo rapporto. D’altro canto, invece, l’ex tronista pare non essere ancora pronto per le introduzioni familiari. Difatti, non ha avuto ancora modo di conoscere i parenti di Raffaella: “Brando è diverso da me, non voglio forzarlo perché non sento il bisogno di fargli conoscere la mia famiglia dopo un mese e mezzo. Ho conosciuto la sua mamma, i nonni, tutti. Quando vengo a Treviso sono felice, mi sento bene”.

Infine, la Scuotto ha menzionato brevemente altri protagonisti del suo percorso a Uomini e Donne, ovvero la sua “rivale” Beatriz e Daniele Malaspina. Per quanto riguarda la prima, ha dichiarato che né lei né Brando hanno avuto più modo di sentirla. Su Daniele, invece, è stato aperto un discorso a parte. L’ex cavaliere del Trono Over aveva stretto un legame d’amicizia con Raffaella e, in un’intervista, ha raccontato che era nato anche un interesse romantico tra di loro. Interesse negato dall’ex corteggiatrice: