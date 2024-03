UeD, Brando scelta: Beatriz top, Rausa una furia e Maria si espone

Va in onda oggi la scelta di Brando a Uomini e Donne (finalmente). Il tronista e le sue corteggiatrici hanno registrato questa puntata diversi giorni fa. Prima di questa registrazione, Brando aveva deciso di scegliere per poi andare via senza farlo. Ciò è accaduto perché Beatriz e soprattutto Raffaella hanno mostrato un certo malumore di fronte alla sua indecisione. Il tronista si è goduto le ultime esterne con entrambe prima di questa scelta, ma oggi in studio appare ancora abbastanza teso.

Maria De Filippi manda in onda le ultime uscite di Brando con Beatriz e Raffaella. Dopo di che, la padrona di casa chiede a Tina Cipollari di stringere la mano alla prima, con cui ha avuto molti scontri in quello studio. L’opinionista appare seccata e alla fine ci pensa Beatriz ad alzarsi per mettere un punto ai loro litigi. Un gran bel gesto della D’Orsi. Tina si alza e accetta. Intanto, Beatriz si commuove nel rivedere gli ultimi momenti vissuti con Brando, convinta di non essere la scelta e di aver perso così una persona così buona come lui.

De Filippi oggi a UeD la sostiene facendo notare che nella sua vita la corteggiatrice ha avuto solo una relazione, che è stata turbolenta. Beatriz conferma, come già aveva fatto in passato, e sembra che questa persona che ha fatto parte della sua vita non fosse così gentile con lei. Prima di andare avanti con la scelta, Maria chiede a Gianni Sperti di portare tutti in pista e ballare ancora una volta la canzone del Festival di Sanremo 2024 di Annalisa Sinceramente.

La prima volta hanno ballato questo brano tutti insieme proprio per eliminare le tensioni che c’erano per Beatriz. Ballano tutti insieme, anche dame e cavalieri. Una bella scena, che riporta la serenità in studio. Intanto, nel Trono Over la maggior parte crede che la scelta sia Beatriz. Quando Brando decide di far entrare prima lei, Alessandro Rausa inaspettatamente lascia lo studio furioso. L’anziano cavaliere stupisce tutti con questa sua reazione.

È chiaro che Rausa facesse il ‘tifo’ per Beatriz. Infatti, dallo studio si sente il suo furioso commento dietro le quinte: “Ha fatto entrare prima Beatriz, vuol dire che non la sceglie”. Un momento davvero inaspettato, che sorprende tutti.

Uomini e Donne: la giusta e bella reazione di Beatriz, Maria De Filippi al suo fianco

Brando inizia con Beatriz questo importante momento, ricordando il loro percorso, sottolineando che è stata lei la prima che ha portato in esterna. Poi le rivela che non è la sua scelta:

“Credo che tutti questi momenti no mi abbiano distaccato tanto e credo che da questi momenti, per quanto ci fosse quella sintonia, non sia più tornata totalmente. Sono felicissimo che tu abbia fatto parte di questo percorso. Ti voglio bene. Sei una persona bellissima e sei molto più di quello che hai fatto vedere qui. Sei bellissima, spero con tutto il cuore che riuscirai a trovare una persona come hai descritto me. Non sei tu la mia scelta”

Beatriz reagisce in modo maturo. Piangendo fa un discorso e commuove gran parte dei telespettatori:

“L’avevo intuito da un po’ di settimane. Nonostante tutto, ti ringrazio perché mi hai fatto ritrovare i sentimenti che avevo paura di riprovare dopo due anni e mezzo. Sono riusciti a sentire qualcosa per qualcuno, ti ringrazio perché conoscendo te non mi precluderò più la possibilità di conoscere qualcuno e mi darò l’occasione di mettermi in gioco. Ti ringrazio, non verrò al tuo compleanno. Ti manderò gli auguri, chi lo sa”

Prima di andare via, Beatriz ringrazia Maria De Filippi, che spesso l’ha capita e supportata. La conduttrice dimostra ancora una volta il suo affetto per lei: “Sono stata contenta di averlo fatto, davvero”. Mentre va via, Beatriz si ferma da Alessandro Rausa, il quale le fa il suo augurio: “Sei bella e troverai un’altra persona che ti vorrà bene”.

Infine, quando ormai la corteggiatrice ha lasciato lo studio, Maria si complimenta con Brando: “Hai fatto un bel discorso e lei l’ha presa in modo maturo”. Le anticipazioni segnalano che Beatriz torna in quello studio su richiesta del nuovo tronista Daniele. Ebbene la D’Orsi decide di non restare per lui.

Brando sceglie Raffaella a Uomini e Donne: il momento

Arriva il momento per Brando di scegliere Raffaella in modo ufficiale. Il tronista ricorda che inizialmente non l’aveva colpito molto, tanto che aveva deciso di eliminarla. Lei non si è persa d’animo e la loro conoscenza si è sempre fatta più importante. A un certo punto, dopo un piccolo discorso, ecco che Brando annuncia la sua scelta:

“È stato davvero un percorso intenso, però non sei tu la mia scelta… razionale… ma con il cuore”

Raffaella si alza subito in piedi e si abbracciano, lasciandosi andare a passionali baci al centro studio.