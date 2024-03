UeD anticipazioni, Daniele chiama Beatriz! Proposta, nuova coppia

Ebbene sì, le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione effettuata oggi rivelano che Daniele Paudice ha chiesto a Beatriz D’Orsi di diventare una sua corteggiatrice. Quest’ultima ha da poco scoperto di non essere la scelta di Brando, il quale ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi con Raffaella Scuotto. Oggi Lorenzo Pugnaloni su Instagram sorprende tutti rivelando che Beatriz è tornata in studio su richiesta del nuovo tronista.

Daniele ha ammesso di essere rimasto colpito dall’ex corteggiatrice di Brando, la cui scelta è stata registrata scorsa settimana. Cosa ha deciso di fare Beatriz? La D’Orsi ha preferito non corteggiare Paudice e di tornarsene a casa. Nella registrazione di oggi, l’ex corteggiatrice è tornata nello studio di Canale 5 proprio per scoprire questa proposta e per dare la sua risposta direttamente sul posto.

La risposta comunque di Beatriz è stata ‘no’. C’è chi spera presto di rivederla magari nel ruolo di tronista. Nel frattempo, le anticipazioni di UeD segnalano che Daniele va avanti con il suo percorso. Ha portato in esterna Gaia, con cui la conoscenza procede bene e con cui è già uscito tre volte.

Uomini e Donne anticipazioni: nuova coppia, scontri Ida-Mario

Nel programma di Maria De Filippi è nata una nuova coppia, precisamente nel Trono Over. Ad abbandonare il dating show dopo aver trovato l’amore è Alessandro Rausa. L’anziano cavaliere, sempre molto disponibile e simpatico, dopo qualche anno trascorso del parterre (in molti ricorderanno la sua conoscenza con Pinuccia) va via con Maria Teresa.

Intanto, Ida Platano ha portato in esterna Mario e Pierpaolo. Il primo ha lasciato in anticipo la loro esterna, lasciando la tronista da sola. In studio, nella registrazione di oggi, è nata una forte lite tra loro. Infatti, pare che lui volesse andare via di nuovo. Poi sembra abbiano risolto, tanto che hanno ballato insieme. Dunque, ancora problemi per Ida, che si ritrova ancora a discutere animatamente con Mario.

Per Gemma Galgani è arrivato un nuovo cavaliere, che si chiama Mario e ha 51 anni. Novità anche per Mario Verona del Trono Over, il quale ha accolto una nuova dama di 25 anni.