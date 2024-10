Serena Enardu e Pago, crisi: lei rompe il silenzio, parole amare

Pago, al secolo Pacifico Settembre, e Serena Enardu si sono di nuovo lasciati? La voce sta circolando a più non posso tra i fan della coppia. Nelle scorse ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sulla questione lasciando intendere che in effetti qualche problema c’è. E forse sì, con il cantante potrebbe essersi consumata una nuova rottura. Da circa un mese sui social i due non si mostrano assieme. Tante persone hanno cominciato a intasare i loro profili per chiedere se si fossero lasciati. La Enardu ha così spiegato, con una serie di storie Instagram, che “non tutto si può condividere” e che ha imparato ad essere cauta nel parlare mediaticamente della sua vita sentimentale.

“Sto cercando di chiudere un cerchio del quale non posso parlarne – ha aggiunto l’ex tronista -. Superato il periodo choc, ho sempre bisogno di curarmi, rilassarmi e riposarmi mentalmente e fisicamente. Sono nella fase di ripresa e cura”. “Non mandatemi continuamente messaggi per chiedermi informazioni su quella cosa, sono un essere umano, crescendo si impara ad essere più cauti. Rispettate un attimino la vita personale per favore”, ha concluso la Enardu con chiaro riferimento alla situazione con Pacifico.

Parole che, come poc’anzi detto, lasciano intuire che qualcosa si sarebbe di nuovo rotto nella relazione con il cantante sardo che, a differenza di Serena, al momento se ne sta zitto zitto.

Pago e Serena Enardu, un amore tormentato segnato dai tira e molla

La loro love story ha scricchiolato per la prima volta nel 2019, durante la partecipazione a Temptation Island Vip. Pago e Serena parevano una coppia solidissima e nessuno credeva che il reality delle tentazioni li avrebbe divisi. Lei si avvicinò pericolosamente a un tentatore e alla fine del programma se ne tornò a casa da single. Pago entrò poi nella Casa del Grande Fratello Vip. La Enardu lo raggiunse qualche giorno, decisa a ridare slancio alla relazione e a spiegare di essersi sbagliata ad aver voluto troncare. Riuscì nel suo intento, l’amore riprese quota. Tutto sembrava procedere a gonfie vele e invece…

Invece poche settimane dopo, più precisamente a maggio 2020, ecco l’annuncio di una nuova rottura inaspettata a cui fecero seguito anche attacchi personali reciproci tra i due ex. Tutto finito, ciao e arrivederci? Manco per idea. Nell’estate 2022 Pago e Serena sono rispuntati assieme e sono tornati a fare coppia. Si arriva ai giorni nostri con lo spettro dell’ennesima crisi…