Pago e Serena Enardu ospiti a Verissimo per celebrare il loro ritorno di fiamma. Dopo due anni di lontananza, i due, lo scorso agosto, hanno riallacciato i fili d’amore. Il cantante era andato a casa dell’ex tronista per salutare il figlio di lei, in partenza per l’America per un viaggio studio. Fu lì che riscoccò la scintilla. Da allora non si sono più lasciati. Silvia Toffanin, lungo l’intervista, ha voluto andare a fondo in merito a determinate questioni. Una in particolare ha catturato la sua attenzione: nei 24 mesi in cui si sono lasciati, nessuno dei due ha avuto altre relazioni? Il gossip non ha mai pizzicato né lui né lei con un partner. Eppure qualcuno c’è stato, sia per Serena sia per Pacifico. Sono stati loro stessi ad ammetterlo.

“Avete avuto altre relazioni?”, ha chiesto senza troppo girarci attorno la padrona di casa di Verissimo. “Grazie e arrivederci”, la risposta ironica del cantante che ha fatto finta di alzarsi e andarsene. Dopodiché si è fatto serio: “Rispondo in maniera sincera. Sicuramente ne abbiamo avute, non siamo padre Pago e suora Serena. Ma quello che c’è stato negli ultimi due anni non ci interessa più, ora c’è un nuovo inizio”. Gli ha fatto eco la Enardu: “Comunque sì, abbiamo conosciuto nuove persone anche perché non siamo da buttare via. Ma non era amore, l’amore vero è uno“. Insomma, qualche flirt ‘clandestino’ c’è stato, ma non c’è stata alcuna persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della sarda e in quello del musicista.

“Però siamo sempre stati innamorati”, ha chiosato Pago, sempre nel commentare i 2 anni in cui non ha frequentato Serena, la quale ha confermato il ragionamento del fidanzato. “Anche quando sei stata con un altro tu sapevi che il tuo cuore era di Pago?”, ha chiesto la Toffanin, raccogliendo un deciso “Sì” da parte dell’ex volto di Uomini e Donne.

Pago: “Come ha reagito Miriana Trevisan al ritorno di fiamma con Serena”

La conduttrice ha poi menzionato Miriana Trevisan, ex moglie di Pacifico (dal loro amore è nato un figlio, Nicola). I due ex vanno d’amore e d’accordo. Quando il cantante si lasciò con la Enardu, Miriana non ebbe parole dolcissime nei confronti della sarda. Tutto pare comunque archiviato visto che Pago ha detto che la Trevisan è “contentissima” circa il suo ritorno in love. “Lei me lo leggeva qui in fronte”, ha sottolineato il cantante riferendosi alla decisione di riallacciare il legame con l’ex tronista. La Toffanin ha poi girato la domanda a Serena, chiedendole cosa ne pensa di Miriana. “Io non la conosco”, si è limitata a dire per poi spostare il focus su sua sorella gemella: “Invece mia sorella Elga è felicissima”.

Critiche, Serena Enardu si sfoga: “Fatevi un esame di coscienza”

Poco prima che andasse in onda la chiacchiera a Verissimo, Serena è spuntata sui social, sfogandosi contro gli haters che l’hanno attaccata dopo il ritorno in love con Pago: “Grazie a tutti quelli che sono felici per noi, e invece per chi vede il male c’è solo una risposta: il male lo avete dentro voi. Non si possono fare commenti negativi davanti a tanta felicità e amore. Fatevi un esame di coscienza e chiedetevi se state bene, mi dispiace per voi”.