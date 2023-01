Pago e Serena: “Vi diciamo tutto sui nostri progetti di matrimonio”

Bayahibe, Caraibi: sole, cuore e amore. Si può riassumere così la vacanza post natalizia ultrà romantica di Pago, al secolo Pacifico Settembre, e Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne transitata poi a Temptation Island e al Grande Fratello Vip. La coppia era scoppiata in mondo visione, con tanto di tira e molla sotto l’occhio vigile delle telecamere. Quindi un allontanamento lungo quasi due anni. Ma alla fine ha trionfato l’amore. Così ecco che Pago e Serena sono rispuntati più affiatati che mai sulle rive della Repubblica Dominicana. Li ha raggiunti Chi Magazine, che ha raccolto le loro confidenze. I due piccioncini hanno ricucito, lo hanno fatto convintamente tanto che ora c’è un progetto di matrimonio in ballo.

I fili d’amore sono stati ri-intrecciati un pomeriggio di metà agosto. Tommy, figlio che Serena ha avuto da una precedente relazione, si stava apprestando a partire per alcuni mesi alla volta degli Usa per un viaggio-studio. Pago, che ha un forte legame con il ragazzo, è passato a salutarlo. “Ho fatto in modo che rimanessimo soli per un caffé…”, ha narrato la Enardu, che evidentemente già aveva consapevolezza che la love story con il cantante non si era definitivamente conclusa. La stessa consapevolezza albergava in Pacifico: “Chiaramente il caffè era una scusa. Non ho neanche finito di berlo che l’ho fissata e le ho detto: “Vado via che qua facciamo danni”.

Pago quel pomeriggio, se ne andò davvero. “L’ho accompagnato alla porta e se ne è andata via sul serio questo str***o”, ha aggiunto ridendo l’ex tronista. Appuntamento rimandato solo di qualche ora perché quella sera Serena ha mandato un messaggio a Pago; è seguito un incontro e poi l’amore ha fatto tutto il resto. “Adesso si fa sul serio”, ha riferito Settembre a Chi Magazine. La ‘luna di miele’ ai Caraibi ne è una prova. Un’altra prova è che nella relazione si parla di nozze.

“Non ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma, senza staccarci più. Mai più”, ha sottolineato l’ex tronista di Uomini e Donne. Il cantante si è sbilanciato ancor di più sul tema matrimonio: “Io voglio sposare Serena, ma questo passo ora va programmato”. Dall’altro lato Settembre ha rimarcato di sentirsi già il marito della compagna. Tuttavia le nozze concrete restano un obbiettivo.

Non c’è invece in programma un figlio. Serena e Pago sono già genitori ed hanno spiegato di non avere intenzione di allargare la famiglia. Hanno avuto entrambi dei frutti d’amore da relazioni precedenti. La Enardu ha avuto Tommy da un uomo che non c’è mai stato nella vita del figlio, Pacifico ha invece avuto Nicola assieme alla showgirl Miriana Trevisan, con la quale è in ottimi rapporti.