Pago e Serena Enardu ancora insieme: il cantante rompe il silenzio

Non è più il segreto di Pulcinella: Pago e Serena Enardu sono tornati insieme! Da settimane si parla di questo clamoroso ritorno di fiamma ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale da parte del cantante sardo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato tra le sue storie di Instagram una foto in cui prende il sole in Sardegna e si vede l’ex tronista di Uomini e Donne di spalle.

Eloquente la frase scelta da Pacifico Settembre – questo il vero nome di Pago – per accompagnare l’immagine: “Ci son cascato di nuovo”. A quanto pare l’artista ha provato a stare lontano dall’influencer ma poi ha capito di provare ancora un sentimento molto forte nei suoi confronti.

Per l’ex marito di Miriana Trevisan e la sorella di Elga Enardu si tratta infatti dell’ennesimo ritorno di fiamma, sulla scia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che un anno fa hanno ripreso in mano le redini del loro matrimonio. Senza dimenticare Jennifer Lopez e Ben Affleck, convolati a nozze a venti anni dalla prima rottura.

Pago e Serena Enardu stanno ancora insieme

Qualche tempo fa Serena Enardu aveva parlato con i suoi follower dell’amore vero, quello che ritorna sempre in maniera sconvolgente e travolgente, lasciando senza fiato. Un chiaro riferimento alla sua liaison con Pago.

Il riavvicinamento tra i due è davvero incredibile vista la rottura dolorosa avvenuta quasi due anni fa, tra Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Eppure i due, complice il legame che Pago ha da tempo con Tommaso il figlio di Serena, non si sono mai persi del tutto di vista.

E ora Pago e Serena Enardu sono pronti a far funzionare il loro amore: sarà finalmente la volta buona? L’ex protagonista di Tale e Quale Show non è nuovo a queste situazioni: Pago ha sposato ben due volte l’ex moglie Miriana Trevisan, madre del figlio Nicola che oggi ha tredici anni. La coppia ci ha provato fino all’ultimo a far funzionare il matrimonio, diventato poi più un rapporto di fratellanza.