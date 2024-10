Verissimo, la verità di Alessandro Basciano: “Non ero io, ho esagerato”

A una settimana dall’ospitata di Alessandro Basciano a Verissimo in cui era apparso completamente diverso, il DJ e ex compagno di Sophie Codegoni è tornato da Silvia Toffanin. Non appena entra in studio, la differenza è già evidente rispetto a sabato scorso e persino la Toffanin glielo fa notare dicendogli che è di nuovo cambiato. Mandando in onda le immagini della puntata di sabato lei glielo fa presente che effettivamente, era una persona completamente diversa. Ora Basciano può finalmente chiarire cosa è successo.

E’ stata una settimana folle per Alessandro Basciano, che tornato in tv dopo tanto tempo era irriconoscibile. Sui social e sui giornali tutti si sono interrogati su perché avesse stravolto i suoi connotati in maniera così eclatante. Non sarebbe stato di certo il primo a farlo, siamo abituati ormai a vedere i vip con delle facce sempre diverse ogni volta che escono dal chirurgo, ma stavolta non si trattava di un ritocchino, bensì qualcosa di molto più semplice. Alessandro ha voluto raccontare tutta la verità, ammettendo anche i suoi errori.

La verità di Alessandro Basciano: l’operazione al naso e il trucco esagerato

Alessandro ha raccontato a Silvia Toffanin che una decina di giorni prima della sua ospitata ha subito un intervento al naso per correggere il setto deviato e sistemare la cartilagine. Un’operazione quasi necessaria per chi come lui ha praticato boxe per tanti anni. Dopo l’intervento aveva chiaramente il viso gonfio e con i lividi per nascondere i segni dell’operazione, Basciano ha deciso di farsi truccare prima dell’intervista. Lui stesso però ha ammesso che il trucco usato era troppo pesante e di non riconoscersi lui stesso in quelle immagini. Tra il trucco e le luci ha esagerato, voleva solo nascondere i lividi e il gonfiore e invece è diventato irriconoscibile.

Quello che gli è dispiaciuto di vedere però è stata la reazione del web. Nessuno ha prestato attenzione al suo racconto, in cui si è aperto sulle sue fragilità, tutti hanno solo commentato il suo aspetto. Ed è stata la violenza con cui si sono accaniti su di lui che lo ha convinto ad andare a chiarire la situazione, soprattutto perché la sua famigli aveva preso molto male questi attacchi. Basciano ha poi approfittato dell’intervista per lanciare un messaggio importante: viste le recenti morti di giovanissimi a causa del bullismo, bisognerebbe smetterla di commentare e odiare l’aspetto fisico altrui senza sapere cosa una persona abbia passato. Lui ha esagerato col trucco, è vero, ma pure se si fosse cambiato i connotati volontariamente, nessuno sarebbe stato comunque autorizzato a mandare così tanto odio a lui e alla sua famiglia.