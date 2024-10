Verissimo, Basciano irriconoscibile: poi sbugiarda Sophie Codegoni

Oggi, sabato 19 ottobre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto diversi ospiti, tra cui l’attrice Melis Sezen, Asia Argento, Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, Antonella Elia e Alessandro Basciano. È passato circa un anno da quando Basciano e Sophie Codegoni hanno parlato pubblicamente della loro rottura a Verissimo, con una serie d’interviste botta e risposta piene di gravi accuse reciproche. Dopo l’ospitata di poche settimane fa della sua ex compagna, il deejay è finalmente tornato nel programma di Canale 5 per dire la sua verità.

Alessandro Basciano ha aperto l’intervista parlando del difficile periodo che ha vissuto dopo la prima separazione da Sophie dello scorso anno, rivelando di aver sofferto anche di depressione e attacchi di panico. “Sto bene, ho passato un periodo molto difficile e non è finito del tutto. Sono stato male per quello che è accaduto l’anno scorso, l’immagina era andata un po’ a rovinarsi, ne ho risentito sul lavoro e poi anche a livello personale. Mi sono dovuto far aiutare”, ha raccontato l’ex vippone.

Dopodiché, Toffanin ha affrontato subito il tema “Basciagoni” (il soprannome della coppia formata con Sophie). Com’è noto, nonostante le dure dichiarazioni post-rottura rilasciate proprio a Verissimo, i due si erano riavvicinati, per poi lasciarsi ancora una volta la scorsa estate. Ospite nel programma due settimane fa, la Codegoni ha messo un punto finale alla storia con Basciano, dichiarando che non sono più una coppia, ma che hanno imparato a mantenere un buon rapporto per il bene della loro figlia, Celine Blue. Tuttavia, oggi, 19 ottobre, Alessandro ha sbugiardato la sua ex fidanzata.

L’ex vippone ha rivelato che Sophie ha detto una mezza verità: sebbene non siano più una coppia a tutti gli effetti, la loro relazione è ancora piena di alti e bassi. Difatti, Basciano ha ammesso che erano stati insieme a Parigi solo pochi giorni prima dell’intervista dell’influencer a Verissimo:

Per quanto riguarda una serenità e un equilibrio genitoriale, si, stiamo meglio. Sotto il punto di vista “coppia” meno, dobbiamo maturare ancora un po’. Ad oggi io e lei non siamo una coppia, per essere una coppia devi prima stare bene con te stesso. Poi deve esserci il sentimento. A Parigi eravamo insieme. Per quanto riguarda quello che ha detto lei, non voglio giudicarla, posso solamente dire che ancora oggi la cosa è altalenante.

“Ho saputo che tra voi c’è ancora molta attrazione fisica”, ha detto la Toffanin. Al che, Basciano è scoppiato a ridere, confermando quanto detto da Silvia e lasciando intendere che tra loro ci sia ancora una certa intimità. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha più volte incalzato il deejay per spingerlo ad ammettere i suoi reali sentimenti attuali per Sophie. Secondo lei e buona parte del pubblico, Alessandro sarebbe ancora innamorato della madre di sua figlia. D’altro canto, l’ex vippone ha cercato di tergiversare le domande, evitando di dirlo esplicitamente:

Io provo ancora un sentimento? Potrebbe essere, l’amore ha mille sfaccettature. Sicuramente il rapporto è cambiato molto, quindi anche il sentimento. Sarei ipocrita a dirti che non provo qualcosa per Sophie, perché comunque ha messo al mondo mia figlia, è una persona importantissima, ci siamo scelti. Io non vedo le nostre strade completamente separate, ma questo è per quanto riguarda me. Lei è stata molto chiara qui, anche se due giorni prima dell’intervista eravamo insieme a Parigi.

Dunque, Basciano non ha chiuso totalmente le porte ad un riavvicinamento con la Codegoni. Tuttavia, non gli è ancora chiaro il punto di vista dell’influencer, che pare essere altalenante nei suoi confronti, arrivando molte volte a destabilizzarlo. Inoltre, la Toffanin ha chiesto ad Alessandro cosa pensasse del flirt estivo tra Sophie e l’attore spagnolo Aron Piper. A quel punto, l’ex volto del GF Vip ha ammesso di non aver apprezzato la situazione, spiegando che, essendosi appena lasciati, Sophie avrebbe dovuto evitare di legare la sua immagine a quella di un altro uomo così presto. “Tu sei un santo”, ha scherzato la conduttrice. “Io lavoro”, ha risposto imbarazzato il 35enne.

Fortunatamente, però, da un punto di vista genitoriale, la situazione sembra essere molto migliorata negli ultimi mesi. Durante l’estate, Alessandro non è riuscito a stare molto vicino a Celine Blue e il suo primogenito Niccolò (avuto da una precedente relazione), ma adesso starebbe recuperando il tempo perso. Proprio per dedicarsi ai suoi bambini e ai vari impegni lavorativi, al momento esclude la possibilità di iniziare una relazione con un’altra donna. “Non c’è neanche il pericolo”, ha dichiarato.

Per quanto riguarda il futuro della storia d’amore con Sophie Codegoni, invece, regna ancora molta incertezza: