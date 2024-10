Verissimo, Sophie Codegoni: gelo su Basciano e svia su Aron Piper

Sophie Codegoni torna a Verissimo. Lo scorso anno, il salotto di Silvia Toffanin è stato il ‘palco’ principale dove l’influencer e l’ex compagno Alessandro Basciano hanno messo in piazza la loro separazione, in una serie d’interviste cariche di rabbia e accuse reciproche. Dopo aver tentato una riconciliazione nei mesi successivi alla prima rottura, la coppia si è poi lasciata definitivamente la scorsa estate. Oggi, sabato 5 ottobre, Sophie ha fatto il suo ritorno nel talk show per raccontare tutta la verità sulla sua attuale situazione sentimentale, oltre a parlare della sua bambina e dei suoi progetti futuri.

Sophie Codegoni: “Io e Basciano? Come stanno le cose”

Silvia Toffanin ha aperto l’intervista senza indugi e ha immediatamente chiesto alla Codegoni quale sia ad oggi il suo rapporto con Alessandro Basciano. Al che, Sophie non ha usato mezzo termini, chiarendo che lei ed Alessandro non sono più una coppia. Tuttavia, nonostante le loro differenze, i due cercano sempre di mantenere un clima sereno per il bene della piccola Celine Blue:

Ti dico, bene, tranquilla. Inevitabilmente la vita ti mette davanti a varie sfide, facili e meno facili. Questo non è stato un momento facilissimo della nostra vita, però sicuramente poi abbiamo ripreso un po’ di maturità che forse c’era mancata nel passato e abbiamo capito che alla fine l’interesse comune di entrambi è quello di rendere felice la nostra bambina e di renderla orgogliosa dei suoi genitori. Abbiamo un equilibrio bello da genitori che si rispettano. Sicuramente ci possono essere degli up e down e momenti meno equilibrati, ma sono felici perché entrambi stiamo rendendo la nostra bambina serena. Ci siamo per lei, dedichiamo tutta la nostra vita a lei. Ci parliamo, ci vediamo, facciamo anche cene tutte insieme con la nostra bimba. Non bisogna essere egoisti. Forse in passato siamo stati un po’ immaturi, però ad oggi ci vogliamo bene e ci rispettiamo tanto.

La Toffanin ha poi cercato di approfondire la situazione, tentando di capire quali siano oggi i sentimenti di Sophie nei confronti del deejay. Ma, anche in questo caso, l’ex vippona ha parlato senza peli sulla lingua mettendo a tacere ogni dubbio:

Cosa provo per lui? Alessandro è il papà della mia bimba, quindi è una persona importante, con cui ho passato tanti momenti e mi ha regalato la gioia più grande della mia vita. Ad oggi sicuramente non siamo una coppia, siamo due genitori che si vogliono bene. L’amore ha mille sfaccettature e il nostro amore oggi è la nostra bimba. Si, ci abbiamo riprovato. Penso sia inevitabile, quando c’è una famiglia cerchi di mantenerla. Però questa è una cosa passata e non è la priorità. Adesso lui ha la sua strada e io la mia, ma le nostre strade sono e saranno unite per sempre. So quello che siamo ora e siamo due genitori che si rispettano e si vogliono bene e ci sono per la loro bambina.

Sophie Codegoni torna a parlare del suo rapporto con Alessandro Basciano: “Ad oggi non siamo una coppia.” #Verissimo pic.twitter.com/secPCdkb56 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 5, 2024

Sophie Codegoni: “La verità sul flirt con Aron Piper”

Dopo l’ultima rottura con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è stata beccata in compagnia dell’attore spagnolo Aron Piper, protagonista della serie di successo Netflix, “Elite“. Per la prima volta, l’ex tronista ha svelato cosa c’è stato realmente tra di loro:

Aron Piper? Credo che dietro ad ogni articolo c’è qualcosa di vero, però si sa anche che molte volte si dicono tante cose senza saperle e in questo caso è stato fatto. Però sicuramente è una persona che conosco, è una persona super piacevole. Penso che tutti quando siamo in giro ci presentiamo con qualcuno, ci facciamo una risata, una chiacchierata. Quindi conosco questa persona, è una persona molto carina, ma è stato detto molto di più di quello che è.

Dunque, Sophie non ha né confermato né smentito la frequentazione con l’attore spagnolo. E sulla possibilità di trovare un nuovo amore, l’influencer ha detto: “Ma guarda questa è una cosa a cui non sto pensando, adesso è un momento della mia vita in cui mi sto concentrando su me stessa, la mia bimba, il mio lavoro. Ho tanti progetti, mi sto godendo questo momento della mia vita. Corteggiatori? Non ne ho tanti, non so perché”.

Sophie Codegoni a Verissimo: “La paura per mia figlia”

Pochi giorni fa, Sophie aveva rivelato ai suoi seguaci di aver preso un grande spavento per sua figlia, Celine Blue. La bambina aveva infatti avuto delle convulsioni febbrili, allarmando l’influencer. A Verissimo, la 23enne ha raccontato questo difficile momento:

Ci siamo spaventati tanto, perché non avevo la situazione sotto controllo. Ad oggi sono estremamente tranquilla nel parlarne perché Celine sta benissimo. Sono episodi che accadono, ci siamo spaventati perché non conoscevamo queste convulsioni febbrili. Vivere quel momento è stato brutto, perché non te lo aspetti. Ad oggi siamo tranquilli, ci siamo tutti preoccupati io ale la mia mamma, siamo stati tutti uniti in questa cosa. E siamo ad oggi siamo una famiglia unita.

Infine, l’ex tronista ha parlato anche del suo rapporto con la chirurgia estetica. Dopo averne abusato in passato, Sophie ha deciso di fare un passo indietro, confessando di sentirsi molto meglio ora: