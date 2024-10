Sophie Codegoni, paura per la figlia: sfogo in lacrime, come sta ora

Attimi di preoccupazione per Sophie Codegoni. Negli ultimi giorni, nonostante fosse volata a Parigi per la Settimana della Moda, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è completamente scomparsa dai social. Un’assenza insolita che ha allarmato molti dei suoi follower, i quali seguono con passione tutte le sue avventure professionali e personali. Sophie è solita condividere numerose storie sul suo profilo Instagram riguardanti la sua quotidianità, ma recentemente ha condiviso solo post di lavoro, senza coinvolgere i suoi fan nella sua vita privata. Tuttavia, poche ore fa, la Codegoni è finalmente ricomparsa su Instagram, dove ha spiegato il motivo della sua assenza: sua figlia, Celine Blue, è stata male.

Con il cambio di stagione, è comune che i più piccoli siano soggetti a raffreddori e influenze, e anche la piccola Celine Blue, che ha poco più di un anno, non è stata risparmiata. Nel suo caso, però, la febbre ha provocato delle convulsioni febbrili, ovvero crisi convulsive causate dall’aumento della temperatura corporea, intorno ai 38ºC. Sebbene nella maggior parte dei casi queste convulsioni siano innocue e legate a infezioni minori, Sophie non era a conoscenza di questo tipo di reazione, e la situazione l’ha comprensibilmente spaventata. A peggiorare la situazione, Sophie si trovava a Parigi per motivi di lavoro quando è successo il tutto, e l’impossibilità di essere accanto alla sua bambina ha accentuato sia la sua preoccupazione che un profondo senso di colpa. Ecco le sue parole:

Abbiamo passato dei giorni un po’ tosti, ci siamo presi uno spavento. Celine non è stata bene, io ero a Parigi e sono salita sul primo volo per tornare a casa da lei. Siamo stati due giorni con lei in ospedale con accertamenti e visite. Adesso sta benissimo, ma in quel momento ho abbandonato tutto perché la paura era tanta. Ha avuto delle convulsioni febbrili, io non sapevo minimamente che cosa fossero. Però a quanto pare è una cosa molto comune, ci sono bambini che sono predisposti, altri meno e Celine lo è, potrebbero non tornarle mai più, potrebbero tornare ogni volta che ha l’influenza. Ci hanno spiegato tutto, ma è soltanto un po’ di ansia che ti prende e non te lo aspetti.

Sophie Codegoni in lacrime: “Mi sono sentita in colpa”

Successivamente, Sophie si è aperta con i suoi fan, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso tutte le emozioni vissute in questi giorni, rivelando di essersi sentita, per la prima volta, “piccola” di fronte a un ruolo così grande e impegnativo come quello di essere genitore. Dalla nascita di Celine Blue, infatti, non aveva mai affrontato una situazione così difficile, ma questo evento l’ha resa più forte, facendola sentire una mamma al 100%. Fortunatamente, in quei momenti così delicati, ha potuto contare sulla presenza rassicurante di sua madre, Valeria Pasciuti, che si è presa cura della piccola:

Da un momento all’altro vivi un momento che non ti aspetti e devi affrontare, adesso sto scaricando un po’ perché non è stato facile. Lo spavento è stato tanto, ma adesso sappiamo gestirla. Il fatto di essere lontana per lavoro mi ha fatto sentire tanto in colpa, ma ero anche sollevata perché Celine era con mia mamma. Io non so se sarei stata brava come lei a gestire questa situazione, mi sono sentita piccolina per la prima volta, mamma in tutti gli aspetti per questa volta. Non ho mai provato uno spavento così.

L’importante che la nostra piccolina 💞 stia bene 😊 un abbraccio 🤗 a voi 🥹😍#basciagoni pic.twitter.com/1acR3t0w4q — Chiara (@Chiara89919384) September 30, 2024

Fino ad ora, Alessandro Basciano, il padre della bimba, ha scelto di non commentare l’accaduto, mantenendo il silenzio. Tuttavia, Sophie ha sempre parlato usando il “noi“, il che lascia intendere che anche il deejay fosse a conoscenza della situazione. Nonostante la loro separazione della scorsa estate, i due sembravano aver mantenuto rapporti civili per il bene della figlia. Va però sottolineato che, nelle ultime settimane, Basciano ha condiviso sui social alcune frecciatine enigmatiche, e non è chiaro se fossero indirizzate alla sua ex fidanzata o meno.