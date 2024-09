Basciano-Sophie Codegoni, è guerra? La forte insinuazione di lui

Nuovo capitolo nella telenovela di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nell’ultimo anno, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip ha attirato costantemente l’attenzione dei media a causa dei numerosi tira e molla nella loro relazione. Lo scorso autunno, a pochi mesi dalla nascita della loro bambina Celine Blue, hanno annunciato la prima rottura. La loro è stata una separazione estremamente pubblica, vissuta tra frecciatine social, interviste a Verissimo e gravi accuse reciproche. Difatti, Sophie sosteneva non solo di essere stata tradita da Basciano, ma fece anche riferimento ad un episodio di violenza fisica. D’altro canto, il deejay credeva che l’influencer fosse ‘soggiogata‘ dalla madre e dalle persone a lei vicine, che l’avrebbero persuasa a lasciarlo.

Ad ogni modo, poco tempo dopo tutto questo ‘show’, Sophie e Basciano avevano deciso di tornare insieme. In realtà, non hanno mai reso pubblico il loro ritorno, preferendo, questa volta, mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. Una scelta saggia, dato che la riconciliazione è durata solo qualche mese. Lo scorso maggio, i due si sono lasciati nuovamente e, nel giro di poche settimane, la Codegoni ha iniziato un flirt di breve durata con un noto attore spagnolo, il protagonista della serie “Elite”, Aron Piper.

Una notizia che Alessandro non ha preso affatto bene, tagliando inizialmente i contatti con la sua ex fidanzata. Nell’ultimo periodo, però, sembrava che tra i due ex vipponi fosse tornato il sereno. Probabilmente per il benessere della figlia, Sophie e Basciano sembravano aver appianato le loro divergenze, tanto da essere stati avvistati insieme in compagnia della piccola Celine Blue. Addirittura, c’è chi pensava che questa ritrovata complicità fosse indizio di un ritorno di fiamma, mai confermato, però, dai diretti interessati.

Tuttavia, sembra che la pace tra i “Basciagoni” sia già finita. Nelle scorse ore, Alessandro Basciano ha pubblicato una storia che in tanti hanno interpretato come una frecciatina diretta alla sua ex fidanzata. “Con l’eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo…Bravi perfetti, casa e chiesa insomma”, ha scritto. Alcuni fan hanno pensato che potesse essere un’insinuazione in riferimento ad una presunta ‘vita nascosta‘ che potrebbe avere la Codegoni. Anche Deianira Marzano, che è in contatto con Alessandro, crede che il deejay ce l’abbia con l’ex tronista. In ogni caso, va sottolineato che si tratta solamente di supposizioni dei fan da prendere con le pinze.