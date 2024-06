Sophie Codegoni intima con un attore: come ha reagito Basciano

Ci hanno riprovato, non è andata bene. Ognuno per la sua strada: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dopo aver accolto poco più di un anno fa fa la loro figlia Celine Blue, sono stati protagonisti di un lungo tira e molla. La relazione è naufragata, sembra irrimediabilmente, nei giorni scorsi. L’ex tornista di Uomini e Donne nelle ultime ore è stata paparazzata con un celebre attore della serie tv Elite, Aron Piper (nella fiction indossa i panni di Ander Muñoz). I due sono stati pizzicati mano nella mano a un evento a Milano e chi li ha visti ha parlato di una evidente intimità e complicità, ulteriore prova che la love story con Basciano è giunta su un binario morto. E come ha reagito il deejay alla fine del rapporto?

A spiegare in che modo Basciano starebbe affrontando la separazione sentimentale dall’ex gieffina è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha sostenuto che il deejay “è abbastanza intelligente da sapere che Sophie si sta rifacendo una vita in quanto single. Prima del ritorno di mesi fa, Sophie era immersa in un’altra frequentazione. Come anche Alessandro. Quindi non sta facendo nulla di male. Si sta godendo la vita. Sono ragazzi e fanno bene“. Dunque secondo Rosica, noto su Instagram anche con lo pseudonimo ‘Investigatore Social’, Basciano non starebbe facendo il matto a quattro in quanto avrebbe compreso che se un rapporto non funziona è inutile perseguire il tentativo di portarlo avanti.

Sulla vicenda è anche intervenuta Deianira Marzano, altra esperta di gossip attiva su Instagram, cioè colei che ha lanciato lo scoop sulla fine della relazione. La donna campana ha scritto che l’ex gieffino “sa tutto da altre fonti” e che le foto da lei divulgate con protagonisti Aron Piper e Sophie non hanno cambiato nulla nell’immaginario del deejay visto che già sarebbe stato al corrente della frequentazione. “Io – ha aggiunto la Marzano – non giudico nessuno mi occupo di gossip e la cosa sarebbe uscita fuori comunque. Detto ciò siete pregati di non offendere Sophie, di rispettare le persone, di non tartassare Ale e di accettare tutte le cose che capitano nella vita. Si chiama destino e ci sono cose più gravi al mondo su cui fare le tragedie”.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, le tappe di una love story tormentata

Basciano e Sophie si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 6. Pochi mesi dopo la fine del reality lui l’ha chiesta in sposa e lei ha accettato. Le nozze però non sono mai state organizzate. Nel maggio 2023 è nata la loro figlia Celine Blue. Poi è iniziata una lunga crisi sentimentale, condita pure da accuse pesanti esternate pubblicamente. Quindi l’addio dei giorni scorsi, dopo un tentativo di dare seguito al ritorno di fiamma avvenuto poche settimane fa.