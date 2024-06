Sophie Codegoni beccata con noto attore di “Élite”: dettagli e foto

Sophie Codegoni volta pagina. Circa un mese fa, sono iniziate a diffondersi le prime voci di crisi con Alessandro Basciano, con il quale era tornata insieme recentemente. I due, infatti, si erano lasciati lo scorso ottobre dopo due anni insieme. La loro era stata una rottura molto pubblica, vissuta tra interviste a Verissimo, botta e risposta sui social e pesanti accuse reciproche. Pochi mesi dopo, però, i genitori di Celine Blue avevano deciso di riprovarci, decidendo di ricostruire la loro relazione in maniera del tutto privata. Difatti, non hanno mai annunciato ufficialmente un ritorno.

Tuttavia, a seguito del primo compleanno della piccola Celine, tra di loro è nata una nuova crisi. A causa dei pessimi rapporti tra Sophie e la famiglia di Basciano, i due ex vipponi avrebbero iniziato a litigare pesantemente e in maniera molto frequente. Poche ore fa, poi, è arrivata la conferma di una nuova separazione. Ad un utente che parlava di un presunto avvistamento dei Basciagoni insieme ad un evento a Milano, Amedeo Venza ha risposto non solo negando questa segnalazione, ma confermando ufficialmente la rottura tra di loro. Ebbene, neanche il tempo di ufficializzare la notizia, che l’influencer è stata beccato in compagnia di un altro uomo.

Poco fa, infatti, Deianira Marzano ha pubblicato delle foto che ritraggono la Codegoni insieme ad un noto attore spagnolo, ovvero Aron Piper. Aron è conosciuto in Italia per aver interpretato il personaggi di Ander Muñoz nella serie Netflix “Élite“. Lo show ha ottenuto un successo straordinario in Italia e nel resto del mondo, trasformando l’attore e musicista in una vera e propria star. Nell’ultimo periodo, lo spagnolo ha visitato spesso l’Italia come ospite nelle sfilate di diversi brand importanti ed è stato visto anche in compagnia di volti celebri della musica italiana, come Tony Effe o Ghali.

Ebbene, pare che ieri, 15 giugno, Aron Piper fosse di nuovo a Milano per partecipare un evento. E, proprio in quell’occasione, è stato paparazzato in compagnia di Sophie Codegoni. Stando alla segnalazione dell’utente che ha inviato le foto a Deianira Marzano, i due erano molto affiatati e avrebbero lasciato l’evento mano nella mano. Insomma, una notizia realmente inaspettata, che ha lasciato i fan dei Basciagoni di stucco. Quella tra Aron Piper e Sophie Codegoni è solo una semplice conoscenza o sta realmente nascendo qualcosa tra di loro? Non resta che attendere per scoprirlo.