Sophie Codegoni e Basciano, è finita (di nuovo): ecco la conferma

Dopo le prime voci di crisi, sembra che la storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sia ufficialmente giunta al termine. I gossip si sono diffuse alcune settimane fa, a seguito della festa di compleanno della loro figlia Celine Blue, che lo scorso 12 maggio ha compiuto un anno. In quell’occasione, la sorella di Basciano, Giorgia Nicole, ha avuto un duro sfogo su Instagram, in cui ha rivelato di non essere stata invitata alla festa. A quanto pare, a seguito della prima rottura, Sophie ha voluto prendere le distanze dalla famiglia del deejay, impedendo loro di vedere la piccola Celine.

La Codegoni non ha risposto a queste accuse, ma, da allora, lei e Basciano non sono più apparsi insieme e hanno smesso di avere qualsiasi interazione social. Stando a quanto rilevato da Alessandro Rosica, i due avrebbero iniziato ad avere frequenti liti proprio a causa di queste dispute familiari, entrando di nuovo in crisi. Tuttavia, quella che sembrava essere solo una crisi sembra essere diventata una separazione ufficiale.

I sospetti non hanno fatto altro che aumentare in queste settimane, dato che i “Basciagoni” sembrano ormai condurre due vite completamente separate. Addirittura, Sophie non era presente al compleanno del compagno, festeggiano lo scorso 1 giugno. Ieri, 15 giugno, i fan della coppia nata al Grande Fratello sono tornati a sperare dopo che entrambi hanno condivise storie dello stesso evento su Instagram. A spegnere i loro sogni, però, ci hanno pensato due esperti del gossip, ovvero Deianira Marzano ed Amedeo Venza.

Difatti, Deianira ha assicurato che Sophie e Alessandro non erano assolutamente insieme, scrivendo: “Non erano insieme, fonte certa 100%. E non aggiungo altro”. Poco dopo, Amedeo Venza ha ribadito la versione di Marzano, per poi arrivare a confermare indirettamente la fine della storia: “Non ne parlo da mesi, perché non voglio stare in mezzo a questa storia per tanti motivi…ma quando finisce una storia dovete accettarlo come lo accettano i diretti interessati”.

Com’è noto, Amedeo Venza è da tempo amico di Basciano. Pertanto, le sue dichiarazioni hanno convinto i sostenitori dei Basciagoni che la relazione sia naufragata nuovamente. Dopo l’ultima rottura, ampiamente discussa tra interviste televisive e frecciatine social, Sophie e Basciano hanno scelto di non condividere più dettagli della loro vita pubblicamente. Infatti, non hanno mai confermato ufficialmente un loro ritorno e stanno mantenendo il silenzio anche su questa recente crisi e separazione. Resta da vedere se, in futuro, decideranno di parlare apertamente della loro relazione.