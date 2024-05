Sophie Codegoni e Basciano, ci risiamo: nuova crisi, i motivi

Ci risiamo: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sarebbero di nuovo in crisi. Com’è noto, i due sono tornati insieme dopo una rottura mediatica combattuta a suon di mosse social e interviste televisive. Pochi mesi dopo essersi lanciati accuse gravissime negli studi di Verissimo, i “Basciagoni” hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Sebbene non abbiano mai confermato formalmente il loro riavvicinamento, evitando anche di postare contenuti insieme, il ritorno di fiamma è stato scoperto grazie a foto di paparazzi, seguite poi da vacanze insieme e diversi avvistamenti. Inoltre, i due hanno iniziato ad interagire di nuovo sui social, tra likes e commenti.

Lo scorso 12 maggio, poi, la loro figlia, Celine Blue, ha compiuto un anno. Per l’occasione, i genitori hanno organizzato una grande festa, condividendo per la prima volta dopo mesi delle foto insieme su Instagram. Ma, non è stato tutto rose e fiori. Nella stessa giornata, la sorella di Basciano, Giorgia Nicole, ha svelato di non essere stata invitata alla festa e di non poter vedere da tempo la nipotina. Durante la separazione, Giorgia aveva attaccato duramente Sophie, accusandola di mentire solo per infangare il fratello.

A quanto pare, alla Codegoni non sono mai andate giù queste parole, prendendo le distanze dalla famiglia del fidanzato. Ma, questa decisione di Sophie sembrerebbe aver avuto ripercussioni anche sulla relazione con Alessandro. Molti fan hanno notato che, dal giorno della festa, i due hanno smesso di scambiarsi like sui social, stesso modus operandi accaduto durante la prima crisi. Al che, alcuni utenti hanno chiesto spiegazioni all’esperto di gossip Alessandro Rosica, “L’investigatore Social”.

Rosica ha rivelato che i “Basciagoni” sarebbero di nuovo in crisi. In realtà, le litigate sarebbero all’ordine del giorno da tempo, nonostante i due cerchino sempre di riprovarci. I motivi? Le tensioni tra le due famiglie, che sarebbero totalmente contrari a questa storia, starebbero causando molti problemi tra di loro. “Una delle tante crisi, ci sono troppe cose che non vanno. Soprattutto le famiglie sono totalmente contro a questa storia. Sono prima di tutto genitori e a volte ci ricascano ma alla fine litigano”, ha scritto sul suo profilo.

Ovviamente, bisogna sottolineare che si tratta d’indiscrezioni da prendere con le pinze. Al momento, non si hanno conferme riguardo una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Bisogna solo attendere per vedere le loro prossime mosse e capire quale sia realmente la situazione tra di loro.