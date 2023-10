Sorella di Basciano attacca Sophie dopo Verissimo: bugie e veleni

A pochi minuti di distanza dalla seconda intervista nel giro di una settimana di Sophie Codegoni a Verissimo, interviene la sorella di Alessandro Basciano per difendere il deejay. Secondo Giorgia Nicole, questo il nome della congiunta dell’ex gieffino vip, Sophie avrebbe raccontato parecchie bugie nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin andata in onda su Canale Cinque domenica 22 ottobre.

“Ci sono bugie che, più che ferire, deludono. Ed è più grave perché le ferite si curano. Le delusioni no”, ha scritto sui social Giorgia Nicole che poi, rispondendo a un utente, ha sostenuto che la Codegoni non ha mai ricevuto uno schiaffo da suo fratello:

“Sono stufa di leggere questi commenti cattivi dal momento che non c’è stato mai nessuno schiaffo e come tante altre cose dette non è assolutamente vero. Non perché sono la sorella ma perché so i fatti e voi come delle pecore commentate cose che non sapete. Quindi evitate di far passare questo ragazzo per quello che non è, perché è molto grave e sono gravi queste accuse fatte”.

La donna si è riferita a un passaggio preciso dell’intervista di Sophie. Quello in cui ha parlato di un episodio “terrificante” che sarebbe accaduto a Mykonos nei mesi scorsi:

“A Mykonos è successa una cosa terrificante e imperdonabile, mea culpa che l’ho perdonato. Il suo amico manager/fratello mi ha accompagnata in appartamento per piastrarmi i capelli mentre lui suonava. Mi ha tirato uno schiaffone in faccia e mi ha detto: “Tu non ti devi azzardare a farti accompagnare in camera da un altro uomo, che è praticamente suo fratello”. Lo schiaffo è una cosa gravissima e anche in quel caso lui era un “mi dispiace, mi dispiace, però tu mi hai portato a farlo perché tu sei andata in camera con…”.

Chi dice le menzogne? Il pubblico non ha dubbi

Dunque chi dice le menzogne? Davvero Sophie si è inventata tutto per gettare fango gratuitamente sull’ex compagno nonché padre di sua figlia Celine Blue? Naturalmente la domanda non ha una risposta certa. Ragionando, però, è comprensibile che una sorella cerchi di difendere un fratello. Dall’altro lato è pur vero che soltanto Basciano e Sophie possono sapere cosa sia accaduto di preciso a Mykonos e non certo una persona che non era presente. Sempre ammesso e non concesso che il ceffone ci sia stato, è anche lecito pensare che il deejay alla sorella possa avere fornito una versione differente.

Giustamente, però, in questioni tanto private, è bene lasciare anche il beneficio del dubbio e prendere in considerazione, seppur non ci si crede fino in fondo, l’ipotesi che la Codegoni abbia voluto esagerare su determinate situazioni. Quel che è certo è che la maggior parte delle persone che hanno seguito la vicenda dei “Basciagoni” si è schierata dalla parte di Sophie, ritenendola molto più credibile di Basciano.

Anche perché l’ex tronista di Uomini e Donne ha fornito una serie di spiegazioni chiare e assai dettagliate, mostrando una alta dose di sicurezza in merito alle tematiche affrontate. Non si può dire lo stesso di Basciano che, in diversi momenti del suo racconto, è parso essere un poco confuso e poco lucido.