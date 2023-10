Verissimo, Basciano crolla. Toffanin: “Fermiamoci”, insulti social

Sabato 21 ottobre Verissimo ha ospitato Alessandro Basciano. Dopo Sophie Codegoni, accolta da Silvia Toffanin nella puntata di sabato 14 ottobre, ora è toccato al deejay, che ha quindi offerto la sua versione dei fatti in merito alla burrascosa rottura con l’ex gieffina.

“Tu hai chiesto il diritto di replica, che io ho accolto. Perché è giusto ascoltare anche la tua versione” ha esordito Toffanin rivolgendosi a Basciano. Si è poi entrati subito nel vivo del discorso, parlando della precedente intervista rilasciata da Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano fa chiarezza su Ibiza

“Non pensavo potesse rilasciare determinate dichiarazioni, questo perché i panni sporchi si lavano in famiglia” ha detto Basciano in merito all’intervista di Sophie Codegoni. “Sono due settimane che non sento Sophie. Nell’intervista lei ha tirato fuori il contrario di come sono andate le cose, un’intervista impostata per distruggere la mia immagine di papà, compagno, uomo” ha continuato l’ex gieffino.

In merito a quanto detto da Sophie a proposito di Ibiza, Basciano ha replicato:

“Io sono andato a Ibiza, questa è una verità, non erano tre giorni ma due giorni, ero lì per lavoro. Questa ragazza esiste, era stata invitata da terze persone. Non esistono però messaggi, io non avevo piacere fosse lì. L’ha invitata il mio booking manager, non è una mia ex, è una ragazza con cui ho avuto a che fare in passato quando ho vissuto in Spagna. Non l’ho mai invitata in una villa pagando tutto“.

In seguito, il deejay ha continuato: “Le ho mentito dicendole che era una turista, perché so che era ambiguo se mi fossi trovato in aeroporto con una persona con cui avevo avuto a che fare in passato. Ma non ho tradito Sophie“. Il deejay, davanti a Silvia Toffanin, si è assunto le proprie responsabilità, ammettendo di aver sbagliato ma ribadendo di non aver tradito: “Non l’ho mai tradita. La amo, ma lei non mi vuole vedere. L’altra le ha mandato le foto, ma erano premeditate, non abbiamo dormito insieme a Ibiza. Ho sbagliato, perché non ci sarebbe dovuta essere, è vero, ma non ci ho fatto niente“.

Il parto: la verità di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha poi detto la sua anche sulla questione del parto, dove l’ex gieffino ha replicato a quanto confidato da Sophie Codegoni:

“Ho preso una struttura privata, nella sala parto poteva esserci una sola persona alla volta. Sono stato 4 ore con lei, fino alle 2 di notte. Nel mentre c’erano i miei e i suoi genitori, nella stanza vicino a noi. Lei mi ha chiesto: ‘Amore fai venire un po’ mia mamma, tu vai in camera riposa un po’, quando è il momento ti chiamiamo’. Io prendo e mi do il cambio con la mamma. Mi sono messo sul letto ed ero in attesa di aspettare. Dopo circa un’ora, mi viene a chiamare la mamma, vado di corsa: ero presente, ho visto la mia bimba venire al mondo e tutto ciò è documentato“.

Alessandro Basciano ha fatto chiarezza sul discorso di Pechino Express, spiegando di non aver mai impedito a Sophie di prendere parte al programma: “Io le ho detto ‘il programma è una cosa molto bella, ma ricordati che potrebbero esserci delle persone che dicono ‘hai a casa una bimba di quattro mesi e tu pur di fare un programma la lasci a casa‘. Questo è diverso“.

Il pianto e gli insulti social

Durante l’intervista, Basciano ha confidato di non stare benissimo: “Io sono innamorato perso di Sophie, ho perso 9 kg in due mesi. Amo lei, amo la nostra bambina, sto prendendo gocce per dormire perché non riesco a farlo“. L’ex gieffino ha poi sostenuto che Sophie possa esser stata plagiata, con persone che avrebbero tifato per farli lasciare: “Ho visto chat con stregoni che le dicevano che io ero con altre o anche cartomanti a cui Sophie si è rivolta. Fino all’ultimo ho provato ad avere un bellissimo rapporto anche con la mamma che non era propensa ad assecondare la nostra storia“.

Alla fine, Basciano è crollato in lacrime, dichiarando di stare male: “Mi viene scritta la lettera dall’avvocato e mi dice: ‘tu in modo bonario non puoi vedere la tua bambina e non puoi vedere manco lei’. Ho il cuore in mille pezzi“. “Mi fermo qui. Mi fai tenerezza, si vede che non stai bene” ha detto Silvia Toffanin. L’intervista, tuttavia, ha suscitato numerose reazioni da parte dell’utenza social. Basciano, infatti, è stato criticato duramente e in molti non hanno creduto alla sua versione dei fatti. In rete si possono leggere anche insulti pesanti: non pochi lo hanno definito “ratto“, dandogli anche del “manipolatore“.