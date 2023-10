Sophie Codegoni: “Basciano? Io tradita con la ex, ero pure incinta”

Sophie Codegoni per la prima volta ha parlato della fine della storia con Alessandro Basciano a Verissimo, da Silvia Toffanin.

“È dura perché l’ultima volta qui abbiamo scoperto il sesso della nostra bambina con te –rivolta a Silvia-, è tosta, è dura. È un momento difficile, cerco di essere forte per la mia bambina, dobbiamo stare bene“.

La Codegoni ha raccontato di essere stata lei a chiudere la relazione: “Già da un mesetto le cose non andavano bene, ho deciso di chiuderla 5/6 giorni fa dopo tante cose, tanti sbagli che non erano giusti ma giustificavo. La nostra crisi parte quando becco una chat ambigua con un’ex e prendo e parto per Milano, un mese fa. Di segnalazioni ne ho avute tante di tradimenti, già dal mio nono mese di gravidanza, ma lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Puntualmente sapevo che avevo una ragione e lui mi diceva che ero sbagliata, una m*****a, non sei una brava donna, una brava mamma, perché credi agli altri”.

E ancora: “C’erano mancanze di rispetto verbali, “io posso tu no, se tu esci con le amiche non va bene, se lavori con altri uomini non va bene”. Io lo giustificavo e avevo la mia famiglia che mi diceva che mi dovevo ridimensionare. Io dicevo ‘lo faccio cambiare, abbiamo la nostra bambina’, mi sentivo sbagliata io, ho fatto l’errore che mi sono annullata. Prima di amare me stessa amavo lui, poi è nata la nostra bambina, l’amore più puro della mia vita, lì capisci cos’è l’amore“.

E a proposito del tradimento che ha segnato la chiusura del rapporto, Sophie ha raccontato:

“5 giorni fa mi scrive una ragazza, erano già uscite delle foto, noi non ci parlavamo da qualche giorno perché mi aveva fatto una piazzata al lavoro perché non lo avevo invitato ad un evento di lavoro. Dopo 3 giorni gli dico di essere pronta a ricominciare seriamente e lui mi dice che è stato a Ibiza per lavoro: ‘sta per uscire la foto di una ragazza che te lo giuro su mio figlio è una turista inglese che mi aveva chiesto informazioni’, io non ci ho creduto e non mi piace che mi dice le cose solo quando c’è una foto che può spaventare e mi doveva dire che era a Ibiza. Dopo qualche giorno mi arriva un messaggio “ciao Sophie”, e io ho pensato che era lei e glielo chiedo, lei mi dice “Sono la ragazza dell’aeroporto, sono la sua ex e abbiamo passato 3 giorni a Ibiza. Io ho i loro messaggi, le foto, i video, messaggi in cui diceva ‘non postare che la mia ex è gelosa’…ero io la ex“.

Sophie, in lacrime, ha aggiunto rivolta all’ex: “La cosa che mi fa più male è che non è stato un momento di down, in questi tre giorni che tu ti sei svegliato senza di noi vicino, non hai mai pensato che stavi sbagliando, io ti mandavo le foto della nostra bambina, non ti è venuto il senso di colpa. La trattava come se fosse la sua fidanzata ed io come se fossi un’amante a cui doveva rispondere“.

“Di tutti i tradimenti questo è il più cattivo e subdolo. Io ho dato di tutto a questo ragazzo, ho perdonato tutte le segnalazioni, anche 15 giorni prima di partorire. Ad oggi questa persona non mi ha amata, amare significa altro, non far sentire sbagliata“.

Sophie ha raccontato un altro triste episodio legato al suo parto: “Tanti piccoli episodi tutti insieme, la cosa più grave che ha fatto traboccare il vaso è stata questa. Quando ero a 7 cm, stavo per partorire mi ha detto che andava a riposare, mia madre è dovuta andare a svegliarlo. La mia ostetrica diceva ‘chi è andato a dormire rimanga a dormire’ “.

A proposito dei gesti plateali, ha detto: “Io e lui discutevamo tanto di queste cose plateali, come la proposta a Venezia. Io fino a Venezia stavo bene, era un Alessandro dal carattere complicato, duro, infantile e lo vedevo. Forse amava la novità di una vita nuova, lo show che ci poteva essere intorno a noi. Iniziai a dubitare quando si presentò a una serata con 100 rose rosse. Io all’inizio ero felice ma poi dissi ‘basta inchinarsi così quando non è vero, vieni a casa portami un cioccolato, fai cose semplici, non servono cose importanti se a casa non mi guardi in faccia’. Quindi non credo che mi ha amata, chi ti ama non ti tratta così e non è il tradimento, quello è meschino. Io chiudo gli occhi e me lo immagino con lei. Chi ama non ti tratta male, non ti fa sentire sbagliata sempre“.

Sophie ha raccontato anche che Basciano “mi manda 200.000 messaggi, capisco quanto è vuoto e mi scrive ‘com’eri bella oggi amore mio. P.s avevi un addominale pazzesco“.

“Non lo voglio più vedere, è finita“, ha detto Sophie, pronta a chiudere definitivamente con il padre di sua figlia.