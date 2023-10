Sophie Codegoni in lacrime: “Basciano? In mezzo persone terze”

L’annuncio della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano era arrivato solo pochi giorni fa. Nel corso dell’utlima puntata di Casa Chi, l’ex gieffina è tornata a parlare di quanto accaduto, scoppiando in un toccante pianto che non ha di certo lasciato indifferenti le sue fan.

Sophie Codegoni torna a parlare della rottura con Basciano

Il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha provato a domandare a Sophie cosa ci fosse dietro la rottura con Basciano, cercando di capire se ci fossero o meno dietro terze persone o tradimenti. La Codegoni, prima di scoppiare in un pianto in diretta, ha provato a rispondere: “Non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… Ce ne sono. Ci sono tante cose che non si sanno“.

L’ex gieffina ha proseguito spiegando come quello che sta passando attualmente non sia proprio un bel periodo, ma allo stesso tempo è consapevole che la vita va avanti. Al suo fianco, infatti, c’è la figlia, nata solo pochi mesi fa: “Se sto a casa da sola sto troppo male e non voglio fermarmi infatti. Stamani sono uscita con la bimba, poi sono andata dal parrucchiere. Cerco di fare sempre qualcosa e di tenermi impegnata” ha spiegato.

Rottura Basciano-Codegoni: l’intervento di padre e manager di lui

Cos’abbia realmente portato alla rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, quindi, rimane ancora un mistero. Nell’annunciare la fine della love story, l’ex gieffina non era scesa nei dettagli delle motivazioni, limitandosi a parlare di cose gravi. Ad esprimersi in un primo momento sull’accaduto erano stati il padre, Beppe Basciano, e il manager di Alessandro, Benjy Costantino. Il primo si era limitato a chiedere silenzio, spiegando come le polemiche non servissero a nulla. Il secondo, invece, era stato più pungente: “Il tempo è galantuomo sempre“. Parole, queste ultime, che avevano portato i fan dell’ex coppia ad unfolloware in massa il profilo Instagram del manager.

La replica di Basciano e le mosse social di Sophie

In seguito era arrivata anche la replica di Basciano. Mostratosi attaccato ad una flebo, in quello che sembrerebbe essere un letto d’ospedale, Alessandro aveva negato le accuse di tradimento, ribadendo come non stesse attraversando un buon periodo. Nel lungo messaggio social, aveva spiegato che dietro la rottura con Codegoni c’erano stati diversi fattori, ma non il tradimento.

Le dichiarazioni di Basciano avevano sollevato delle perplessità da parte di alcuni fan, prontamente espresse attraverso dei post su X. Post che avevano messo in dubbio le dichiarazioni del deejay, ai quali Sophie aveva messo like. Semplici mosse social, quelle dell’ex gieffina, con cui sembrerebbe confermare l’infedeltà di Basciano. Fatto sta che non resta che attendere maggiori informazioni da parte dei diretti interessati per fare finalmente luce su questa storia.