Basciano dall’ospedale: “Non ho tradito Sophie”, ma lei non ci sta

Nella serata di ieri, 8 ottobre, Sophie Codegoni ha finalmente confermato la rottura con Alessandro Basciano. Da settimane si mormorava di una crisi tra i due, alimentata da mosse social ambigue e unfollow reciprochi. Quelli che sembravano battibecchi risolvibili, però, si sono presto trasformati in qualcosa di più serio. Dopo giorni di assenza, dunque, l’ex vippona ha deciso di rompere il silenzio annunciano la definitiva separazione dal padre di sua figlia, Celine Blue.

Una separazione non vissuta serenamente, dato che la giovane mamma ha rivelato di essere stata profondamente ferita da alcuni comportamenti di Basciano, tanto da non pensare che il suo ormai ex compagno potesse arrivare a tanto. In tanti hanno subito pensato che Sophie si riferisse a dei presunti tradimenti del deejay. Ad avvalorare questa tesi c’è da considerare il fatto che l’ex Bonas abbia unfollowato anche il manager di Alessandro, il quale è solito accompagnarlo nelle varie serate di lavoro nei locali. A questo punto, Basciano ha deciso di intervenire direttamente, dando la sua versione dei fatti sulla rottura.

L’ex vippone ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui sembra trovarsi in un letto d’ospedale attaccato ad una flebo. A corredo della foto, ha poi scritto queste parole, negando qualsiasi accusa di tradimento e ribadendo di non star attraversando un buon periodo:

Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia e per il mio riposo.

Ebbene, queste dichiarazioni sembrerebbero non essere piaciute a Sophie, che ha subito replicato a modo suo mettendo like a dei tweet molto esplicativi. “Certo ma secondo voi Basciano avrebbe mai ammesso di aver tradito? Le parole di Sophie non lasciano dubbi”, è stato il primo tweet di una fan al quale la Codegoni ha messo like. E ancora ha messo mi piace ad un’altra seguace che ha scritto: “Penso onestamente che quella flebo sia il risultato di stress per le notti brave… il corpo prima o poi cede. Per tutto il resto tirasse fuori le pa**e e dicesse la verità perché non credo che la famiglia di Sophie avrebbe agito così solo per un allontanamento”.

Insomma, con queste mosse social, Sophie ha praticamente confermato l’infedeltà di Basciano, accusandolo apparentemente di voler passare come vittima pubblicando le foto dal letto di un ospedale. Tra i fan dei ‘Basciagoni‘, poi, c’è chi sostiene che tra la coppia siano successe cose anche molto gravi, oltre ai presunti tradimenti. Bisognerà attendere per capire se Alessandro deciderà di rispondere ai likes messi dall’ex fidanzata e se, a quel punto, l’influencer spiegherà nei dettagli quello che è realmente accaduto tra i due.