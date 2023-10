Sophie e Basciano lasciati: parlano il padre e il manager di lui

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha suscitato non poche reazioni. L’annuncio era arrivato nella serata di domenica 8 ottobre, attraverso un post della stessa ex tronista di Uomini e Donne. Codegoni, nel dare spiegazioni, aveva parlato di “cose gravi“, pur senza entrare nel dettaglio. Alcune indiscrezioni, non confermate e da prendere con le pinze, avevano parlato di presunti tradimenti da parte di Alessandro. Mentre Basciano non ha replicato a quanto scritto dall’ex compagna, a parlare sono state persone a lui vicine.

Rottura Basciano-Codegoni: parlano padre e manager di lui

Ad esprimersi sulla vicenda, infatti, è stato il padre di Alessandro, Beppe Basciano. “Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono, grazie” ha scritto via X. Un commento sulla situazione è arrivato anche da parte di Benjy Costantino, manager di Alessandro, che ha scritto un messaggio leggermente più pungente: “Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre!“. Parole, queste ultime, che non sono piaciute ai fan dell’ormai ex coppia, provvedendo ad un unfollow di massa nei confronti del profilo Instagram del manager.

Ad intervenire, in un secondo momento, è stato anche Amedeo Venza, amico di Alessandro Basciano. A detta sua, se Sophie Codegoni ha scritto ciò che ha scritto, dev’esserci dietro una motivazione: “Questa sera con grande rammarico accettiamo questa decisione e chiedo a tutto il fandom che io ho adorato e amerò sempre di non scagliarvi contro nessuno! Sophie ha scritto quel post e avrà i suoi motivi e per me resta una grande e straordinaria mamma! Grazie a tutti! E voi due resterete sempre i miei Basciagoni“. Venza, nel commentare la situazione, si è detto dispiaciuto per la fine della storia tra Alessandro e Sophie.

Successivamente, qualcuno gli ha scritto delle cattiverie sulla Codegoni, spingendo Venza a tornare sulla questione e a precisare che non avrebbe più accettato questo tipo di messaggi: “La prossima persona che mi scrive contro Sophie la blocco! Ma quando a voi capita qualcosa di personale cosa fate? Date le dimissioni a lavoro? O ci andate ugualmente? Ma cosa cavolo avete al posto del cervello voi che scrivete queste cavolate? Ma fatela finita e accettate e rispettare la volontà degli altri!“.

I rumor degli ultimi giorni

Ancor prima dell’annuncio dato da Sophie, da giorni circolava il gossip di una relazione con Basciano ormai giunta al termine. Da settimane il deejay e la neo mamma non si facevano vedere insieme, con i fan sui social che davano il loro amore giunto al capolinea. A raccontare della crisi tra i Basciagoni era stato anche lo stesso Venza, che aveva spiegato come i due stessero passando un periodo buio, avanzando però la speranza che la frattura d’amore potesse rientrare. Così non è stato. Prima ancora, inoltre, Sophie si era sfilata l’anello regalatole da Alessandro quando la chiese in sposa.