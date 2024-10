Nozze Buffon-D’Amico, le invitate fanno a pezzi lui: testimonianze

Poco meno di un mese fa, per la precisione il 28 settembre scorso, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si sono sposati a Villa Oliva, incantevole dimora a San Pancrazio (Lucca). Matrimonio stupendo, eccezion fatta per una nota che è parsa stonatissima. L’ex portiere della Juventus, a un certo punto della cerimonia, si è avventurato in un discorso forse evitabile: “Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Io non credevo potesse esistere”. Cosa mai ha detto di male? Beh, se ci si mette nei panni della sua ex moglie Alena Seredova, con la quale Gigi ha avuto due figli, si capisce in un amen che l’uscita non è stata brillantissima. Il magazine Oggi ha rivelato che la faccenda ha creato un certo scompiglio ‘sotterraneo’ anche tra gli invitati presenti alla cerimonia che avrebbero smalignato non poco nel commentare a caldo la questione.

La storia è nota: nel 2013 Buffon, mentre era sposato con la Seredova, iniziò a frequentare segretamente Ilaria D’Amico. La modella ceca venne a saperlo dai media. Una mazzata e matrimonio finito. Si arriva al 2024 e Gigi ha l’idea geniale di uscirsene con la frase sull’amore “vero”. Il magazine Oggi ha riportato dei commenti a caldo spifferati da alcune donne che hanno assistito in diretta alla scena. “Ma cosa gli è saltato in mente?”, ha tuonato una signora presente alla festa di matrimonio e allontanatasi un attimo per prendere uno scialle dall’auto. Altro commento durissimo di un’invitata:

“Non puoi fare il trottolino amoroso come se il passato non esistesse. Alena Seredova, l’hai sposata, hai fatto due figli con lei e dieci anni fa l’hai lasciata cornuta e mazziata. Se il vero amore te lo ha fatto scoprire Ilaria ve lo dite tra voi in privato. Dirlo in pubblico non è rispettoso, prima di tutto nei confronti della tua ex. Ma anche dei figli. Cosa avranno pensato stasera i due ragazzi, di essere frutto di un sentimento di serie B?”.

“Non si può pretendere, è un uomo, il suo vocabolario per la comunicazione di situazioni complesse, soprattutto sul piano sentimentale e familiare, è quello che è”, ha sibilato con sarcasmo un’altra persona nell’accomodarsi su una fuoriserie. Altro commento al vetriolo di una signora: “Il paragone tra lei e lui è impietoso. Ilaria è di un’altra categoria. Non ha parlato di Gigi, ma della loro “meravigliosa famiglia” e dell’amore dei loro ragazzi. In due righe ha tenuto dentro tutto, il passato, il presente e il futuro della loro storia. Tra lui e lei non c’è partita”.

Alena Seredova e la battuta sulle carceri e l’adulterio

E Alena Seredova come ha reagito? Con il silenzio o quasi. La modella ceca, saggiamente, ha preferito non commentare in modo esplicito la frase spericolata dell’ex marito. “Penso che non serva che io dica nulla”, l’unica esternazione rilasciata quando le è stato domandato cosa abbia pensato nel leggere e udire il discorso di Buffon. In effetti è proprio così: meglio tacere e non alimentare sterili polemiche, ognuno può giudicare da sé e farsi un’idea. Ma non è finita qui, perché su Instagram ha anche scritto una battuta alquanto curiosa.

Dopo il matrimonio tra Buffon e la D’Amico, un fan le ha chiesto un parere sull’eventuale ripristino del reato di adulterio. Naturalmente la faccenda dei tradimenti lei la conosce bene. “No, ci sono le carceri già piene”, ha risposto Alena che ancora una volta non ha voluto buttare benzina sul fuoco. Che aplomb!