News settimana: fiocco rosa a UeD, lite Todaro-Milly, veleni Zorzi-Oppini

Raimondo Todaro e Milly Carlucci, ci eravamo tanto amati… Ma ora non più. Il danzatore ha annunciato l’addio a Ballando con le Stelle sui social e la conduttrice non ha preso affatto bene la vicenda. Si mormora che il ballerino sia già stato ‘acquistato’ da Maria De Filippi per la prossima edizione di Amici.

Sempre restando in tema liti, è giunta al capolinea, tra mille veleni, l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Naturalmente anche Alba Parietti si è espressa sulla vicenda.

A proposito di Amici: Lorella Cuccarini ha reso noto di essere stata confermata e quindi sarà di nuovo protagonista del talent show. Ecco spiegato il motivo per cui ha declinato l’offerta di Mediaset che le aveva chiesto di sostituire Barbara d’Urso la domenica pomeriggio.

Guardando al mondo ‘defilippiano’, altro botto per Temptation Island che si è confermato lo show più seguito dell’estate, chiudendo con una media di share sempre abbondantemente sopra al 22%. Chapeau!

Qualche giorno dopo la fine delle riprese del reality delle tentazioni, il resort che fa da cornice al programma, l’Is Morus Relais, è stato bruciato. Gli inquirenti sono certi che sia stato un incendio doloso.

Sonia Pattarino, ex volto di Uomini e Donne (fu scelta da Ivan Gonzalez), è diventata mamma della piccola Ginevra. Il neo papà è Giovanni La Camera, calciatore e imprenditore attivo a Milano.

Non si placano le voci che vogliono Laura Chiatti e Marco Bocci in profonda crisi. C’è chi sostiene che lui sia uscito di casa e che la coppia ormai non ci sia più. I diretti interessati tacciono, per il momento… Matrimonio al capolinea?

Si sussurra che Daniela Scardina e Cristina Buccino, che avevano iniziato a frequentarsi nei giorni scorsi, abbiano già deciso di dirsi addio…

Non solo coppie scoppiate: Federica Pellegrini, dopo aver ottenuto la storica finale alle Olimpiadi di Tokyo nei 200m stile libero, ha rivelato il suo segreto di pulcinella. “Matteo Giunta è il mio compagno di vita”, ha affermato la leggenda del nuoto. Buona vita!

Gaetano Curreri, leader degli Stadio, ha avuto un infarto mentre era sul palco, impegnato in un concerto a San Benedetto del Tronto. Ricoverato, ha subito un’operazione chirurgica che gli ha permesso di riprendersi. Buona guarigione!