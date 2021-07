Laura Chiatti e Marco Bocci verso l’addio: “Lui è andato via di casa”

Periodo complicato per Laura Chiatti e Marco Bocci. La coppia di attori sta affrontando una profonda crisi che sembra peggiorare giorno dopo giorno. Ora il settimanale Nuovo sgancia la bomba che nessuno si aspettava: la star di Squadra Antimafia sarebbe andato via di casa. Stando ad una rivelazione fatta al giornale da un’amica della Chiatti, Bocci avrebbe momentaneamente deciso di trasferirsi altrove in attesa di compiere una scelta definitiva.

“Che io sappia fanno da tempo vite separate”, ha assicurato la fonte alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Pare che da circa tre mesi Marco Bocci abbia lasciato la casa che condivideva in Umbria con la moglie Laura Chiatti e i loro due figli, Enea e Pablo.

Al momento i diretti interessati preferiscono restare in silenzio. Nessuna conferma e nessuna smentita. Ai fan più attenti non sono sfuggite però certe mosse social. I due, da sempre dolci e romantici, non si sono scambiati neppure una dedica in occasione del loro recente settimo anniversario di matrimonio.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono convolati a nozze il 5 luglio 2014, dopo soli sei mesi di fidanzamento. Un colpo di fulmine che ha poi portato i due a mettere su famiglia: nel 2015 la nascita del primogenito Enea mentre l’anno dopo è arrivato Pablo (chiamato così in onore del poeta Neruda, molto amato da entrambi i genitori).

Ma perché Laura Chiatti e Marco Bocci oggi sono in crisi? I motivi sono al momento poco chiari ma sembra che tutto sia iniziato a causa della gelosia eccessiva della bionda attrice. La Chiatti non ha mai nascosto il suo carattere fumantino e passionale.

Ultimamente, però, questo suo lato caratteriale si sarebbe accentuato ancora di più a causa di un feeling speciale che il marito Marco Bocci avrebbe instaurato con una collega sul set. Una complicità che avrebbe infastidito Laura, che avrebbe fatto al padre dei suoi due figli, Enea e Pablo, una bella scenata di gelosia.

Da qui sarebbero partite incomprensioni e litigi, che avrebbero allontanato giorno dopo giorno Laura Chiatti e Marco Bocci. I due non riuscirebbero più a capirsi e sarebbero ai ferri corti, addirittura ad un passo dal divorzio.